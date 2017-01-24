Ä°lhan Cavcav'Ä±n vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GenÃ§lerbirliÄŸi ilk kez sahaya Ã§Ä±ktÄ±

81 yaÅŸÄ±nda hayata gÃ¶zlerini yuman Ä°lhan Cavcav'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan GenÃ§lerbirliÄŸi takÄ±mÄ± ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu 6. ve son haftasÄ±nda, 25 Ocak ÇarÅŸamba günü Menemen Belediyespor'a konuk olacak GençlerbirliÄŸi, kulübün 37 yÄ±l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Ä°lhan Cavcav'Ä±n ölümünün ardÄ±ndan ilk idmanÄ±na çÄ±ktÄ±.BeÅŸtepe Ä°lhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleÅŸtirilen çalÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda futbolcular ve teknik heyet, duygusal anlar yaÅŸadÄ±.

"YaÅŸasaydÄ± da bizi gönderen o olsaydÄ±"

Özat, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°lhan Cavcav olmadan her yerin bomboÅŸ durduÄŸunu söyledi.Duayen baÅŸkanÄ±n yokluÄŸunda dik durmalarÄ± ve daha fazla mesai yapmalarÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Özat, "Bu takÄ±mÄ±n tüm kademelerinde oynadÄ±m, kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±m. Son hocasÄ± oldum. KeÅŸke bir iki yÄ±l daha yaÅŸasaydÄ± da bizi de gönderen o olsaydÄ±. Çünkü GençlerbirliÄŸi ve Türk futbolunun ona ihtiyacÄ± vardÄ±. ArtÄ±k bayraÄŸÄ± devralacak insanlar, kulübü, onun bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden daha yukarÄ±ya götürmek zorundalar. Bu da bizim boynumuzun borcu." ifadelerini kullandÄ±.