Ä°ÅŸte UEFA'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mlarÄ±

UEFA, 1992'den bu yana izlediÄŸi 25 yÄ±llÄ±k sezonda en baÅŸarÄ±lÄ± olan takÄ±mlarÄ± belirledi.
Avrupa futbolunun kulüpler bazÄ±ndaki en büyük organizasyonu Åžampiyonlar Ligi, 1992-1993 sezonu ile birlikte ÅŸimdiki formatÄ±na kavuÅŸtu.Aradan geçen 25 yÄ±llÄ±k sezonda en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±m ise Ä°spanyol devi Real Madrid oldu. Mor-MenekÅŸeler, 21 kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Lig'inde tam 5 kez mutlu sona ulaÅŸtÄ±.
BARCELONA 2. SIRADA
Real'in ezeli rakibi Barcelona ise yine 21 sezonda 4 kez kupayÄ± kazanan ekip olarak ikinci sÄ±rada kendine yer buldu.
BAYERN MÜNÄ°H 3. SIRADA
Ä°ki Ä°spanyol ekibini takip eden takÄ±m ise Alman devi Bayern Münih. Panzerler, topladÄ±klarÄ± 284 puanla en baÅŸarÄ±lÄ± üçüncü takÄ±m konumundalar.Son zamanlarda özellikle Åžampiyonlar Ligi'nde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratan Ä°ngiliz ekipleri ise yine de üst sÄ±ralara tutunmayÄ± bildi.
TÜRKÄ°YE'DEN TEK TAKIM GALATASARAY
Åžampiyonlar Ligi'nin 25 sezonunda en baÅŸarÄ±lÄ±lar listesine giren takÄ±m ise sadece Galatasaray oldu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 14 kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi'nde 104 kez maça çÄ±ktÄ± ve 27 galibiyet toplamayÄ± baÅŸararak, 80 puanla en baÅŸarÄ±lÄ± 23. takÄ±m oldu. Ä°ÅŸte Åžampiyonlar Ligi'nin en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mlarÄ± ve topladÄ±klarÄ± puanlar;
1. Real Madrid – 319 puan – 5 kez kupa
2. Barcelona – 314 puan – 4 kez kupa
3. Bayern Münih – 284 puan – 2 kez kupa
4. Manchester United – 272 puan – 2 kez kupa
5. Arsenal – 207 puan
6. Juventus – 200 puan – 1 kez kupa
7. Milan – 197 puan – 3 kez kupa
8. Chelsea – 190 puan – 1 kez kupa
9. Porto – 185 puan – 1 kez kupa
10. Lyon – 134 puan
11. Inter – 126 puan – 1 kez kupa
12. Dortmund – 126 puan – 1 kez kupa
13. Valencia – 114 puan
14. Liverpool – 106 puan – 1 kez kupa
15. Ajax – 106 puan – 1 kez kupa
16. PSG – 102 puan
17. Olympiacos – 96 puan
18. B. Leverkusen – 90 puan
19. PSV – 89 puan
20. Benfica – 87 puan
21. Dinamo Kiev – 85 puan
22. Atletico Madrid – 83 puan
23. GALATASARAY – 80 puan
24. Roma – 75 puan
25. Monaco – 67 puan