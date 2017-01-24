Ä°ÅŸte UEFA'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mlarÄ±

UEFA, 1992'den bu yana izlediÄŸi 25 yÄ±llÄ±k sezonda en baÅŸarÄ±lÄ± olan takÄ±mlarÄ± belirledi.

Avrupa futbolunun kulüpler bazÄ±ndaki en büyük organizasyonu Åžampiyonlar Ligi, 1992-1993 sezonu ile birlikte ÅŸimdiki formatÄ±na kavuÅŸtu.Aradan geçen 25 yÄ±llÄ±k sezonda en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±m ise Ä°spanyol devi Real Madrid oldu. Mor-MenekÅŸeler, 21 kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Lig'inde tam 5 kez mutlu sona ulaÅŸtÄ±.

BARCELONA 2. SIRADA

Real'in ezeli rakibi Barcelona ise yine 21 sezonda 4 kez kupayÄ± kazanan ekip olarak ikinci sÄ±rada kendine yer buldu.

BAYERN MÜNÄ°H 3. SIRADA

Ä°ki Ä°spanyol ekibini takip eden takÄ±m ise Alman devi Bayern Münih. Panzerler, topladÄ±klarÄ± 284 puanla en baÅŸarÄ±lÄ± üçüncü takÄ±m konumundalar.Son zamanlarda özellikle Åžampiyonlar Ligi'nde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratan Ä°ngiliz ekipleri ise yine de üst sÄ±ralara tutunmayÄ± bildi.

TÜRKÄ°YE'DEN TEK TAKIM GALATASARAY

Åžampiyonlar Ligi'nin 25 sezonunda en baÅŸarÄ±lÄ±lar listesine giren takÄ±m ise sadece Galatasaray oldu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 14 kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi'nde 104 kez maça çÄ±ktÄ± ve 27 galibiyet toplamayÄ± baÅŸararak, 80 puanla en baÅŸarÄ±lÄ± 23. takÄ±m oldu. Ä°ÅŸte Åžampiyonlar Ligi'nin en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mlarÄ± ve topladÄ±klarÄ± puanlar;

1. Real Madrid – 319 puan – 5 kez kupa

2. Barcelona – 314 puan – 4 kez kupa

3. Bayern Münih – 284 puan – 2 kez kupa

4. Manchester United – 272 puan – 2 kez kupa

5. Arsenal – 207 puan

6. Juventus – 200 puan – 1 kez kupa

7. Milan – 197 puan – 3 kez kupa

8. Chelsea – 190 puan – 1 kez kupa

9. Porto – 185 puan – 1 kez kupa

10. Lyon – 134 puan

11. Inter – 126 puan – 1 kez kupa

12. Dortmund – 126 puan – 1 kez kupa

13. Valencia – 114 puan

14. Liverpool – 106 puan – 1 kez kupa

15. Ajax – 106 puan – 1 kez kupa

16. PSG – 102 puan

17. Olympiacos – 96 puan

18. B. Leverkusen – 90 puan

19. PSV – 89 puan

20. Benfica – 87 puan

21. Dinamo Kiev – 85 puan

22. Atletico Madrid – 83 puan

23. GALATASARAY – 80 puan

24. Roma – 75 puan

25. Monaco – 67 puan