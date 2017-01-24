Ana Sayfa | SPOR 24/01/2017 11:12

Gaziantepspor Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±


Gaziantepspor'un teknik adamÄ± Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez iÃ§in yÃ¶netim kararÄ±nÄ± verdi.

Spor Toto Süper Lig'in dibine demir atan Gaziantepspor, Ä°smail Kartal'Ä±n ardÄ±ndan göreve getirdiÄŸi Ä°brahim Üzülmez ile de yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.AralÄ±k ayÄ±nda Gaziantepspor'un baÅŸÄ±na geçen Ä°brahim Üzülmez'le 1,5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. TakÄ±ma geldikten sonra çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± maçlarda bazÄ± oyuncularÄ±n performansÄ±ndan memnun olmayan genç teknik adam, 4 kiÅŸiyi kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

DÜN GECE Ä°Åž BÄ°TTÄ°

Fanatik'in haberine göre; kÄ±rmÄ±zÄ± siyahlÄ± ekiple çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 6 maçta 3 galibiyet 3 maÄŸlubiyet alan Üzülmez'le dün gece geç saatlerde görüÅŸen yönetim, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸma saÄŸladÄ± ve Gaziantepspor'da Ä°brahim Üzülmez dönemi sona erdi. Gaziantepspor 18 hafta sonunda 11 puanla son sÄ±rada yer alÄ±yor. KÄ±rmÄ±zÄ± siyahlÄ± ekibin takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na Bülent Uygun'u getireceÄŸi iddia ediliyor.

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