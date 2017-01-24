UEFA Åžampiyonlar Ligiâ€™nin en iyi TÃ¼rk takÄ±mÄ± belli oldu

UEFA Åžampiyonlar Ligiâ€™nde tÃ¼m zamanlarÄ±n puan tablosunda ilk 25â€™e giren TÃ¼rk takÄ±mÄ± Galatasaray oldu

UEFA’nÄ±n internet sitesinde, Åžampiyonlar Ligi’nde tüm zamanlarÄ±n en fazla puan toplayan 25 takÄ±mÄ±na yer verildi. Galatasaray, 14 kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± turnuvada, 80 puan toplayarak listede Ä°ngiltere’den Manchester City, Ä°talya’dan Roma ve Napoli gibi takÄ±mlarÄ± geride bÄ±rakarak 23. sÄ±rada yer aldÄ±. Åžampiyonlar Ligi’nde 104 maçta 27 galibiyet, 26 beraberlik, 51 maÄŸlubiyetlik karneye sahip sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 106 gol atÄ±p, kalesinde 175 gol gördü.

Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ ilk 50’de

UEFA’nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 135 takÄ±mdan oluÅŸan geniÅŸ listede ise Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ ilk 50 ekip arasÄ±na girdi. Ä°ki takÄ±mÄ±n da altÄ±ÅŸar kez mücadele ettiÄŸi turnuvada Fenerbahçe, 28

puanla 47’nci, BeÅŸiktaÅŸ da 25 puanla 50’nci sÄ±raya yerleÅŸti. Åžampiyonlar Ligi’nde birer defa yer alan Trabzonspor, 6 puanla 92’nci, Bursaspor ise bir puanla 129’uncu sÄ±rada yer buldu.

Real Madrid zirvede

Ä°spanya’nÄ±n Real Madrid takÄ±mÄ±, puan tablosunda zirvenin sahibi oldu. Real Madrid, 21 kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ligde 319 puanla rakiplerini geride bÄ±raktÄ±. Madrid ekibinin en yakÄ±n takipçisi bir diÄŸer Ä°spanyol ekibi Barcelona da 21 kez mücadele ettiÄŸi turnuvada 314 puan topladÄ±. Listenin üçüncü sÄ±rasÄ±nda ise 20 defa boy gösterdiÄŸi Åžampiyonlar Ligi’nde 284 puan elde eden Alman temsilcisi Bayern Münih yer aldÄ±.