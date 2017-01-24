Galatasaray'da Chedjou'nun geleceÄŸi iÃ§in karar verildi

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Chedjou hakkÄ±nda karar verildi

Galatasaray'da stoper arayÄ±ÅŸlarÄ± takÄ±m içerisinden çözüldü. Ahmet ÇalÄ±k'Ä± kadrosuna katan, ancak bir stoper transferi daha hedefleyen SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, transfer pazarÄ±nda istenilen sonucu elde edemeyince Türkiye KupasÄ±'nda oynann Tuzlaspor maçÄ± sonrasÄ± Yasin Öztekin'le birlikte kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ve kendisine takÄ±m bulmasÄ± belirtilen Chedjou'yu affetme kararÄ± aldÄ±.

SözleÅŸmesi sezon sonunda bitecek Kamerunlu futbolcudan, sezonun geri kalanÄ±nda yararlanmak istediÄŸini belirten teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu isteÄŸine yönetim kanadÄ±ndan olumlu cevap geldi.

Levent NazifoÄŸlu'yla gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmede Galatasaray'da kalmak ve takÄ±ma faydalÄ± olmak istediÄŸini ifade eden Chedjou, bu kararÄ±n ardÄ±ndan yeniden takÄ±mla çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacak.

Sadece Tuzla maçÄ± da deÄŸil

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda Tuzlaspor'la BaÅŸakÅŸehir'de oynanan maçta rakibine yaptÄ±ÄŸÄ± sert faulle tepki çeken ve kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören, Kamerunlu'nun aynÄ± zamanda Milli TakÄ±mÄ±'na gitmemesine raÄŸmen, aradan sonra Galatasaray kampÄ±na da geç geldiÄŸi ve bunun da kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ±nda büyük etken olduÄŸu öÄŸrenildi.

Kaynak: Fanatik