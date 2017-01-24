FenerbahÃ§eâ€™de kupa maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlandÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda Amed Sportif Faaliyetler ile mÃ¼cadele edecek FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± bugün öÄŸle saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ±.SarÄ±-lacivertlilerde, kupa mesaisi tamamlandÄ±. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, Ä±sÄ±nma, koÅŸu ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±. Ä°dman, dar alanda gerçekleÅŸtirilen pas organizasyonlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yine dar alanda gerçekleÅŸtirilen hücum defans çalÄ±ÅŸmasÄ±yla sürdü ve bireysel çalÄ±ÅŸmalarla tamamlandÄ±.

Öte yandan antrenman öncesinde Danimarka Milli TakÄ±mÄ±'nda görev yapan Jon Dahl Tomasson, tesislere bir ziyaret gerçekleÅŸtirdi. Tomasson; Advocaat ve DanimarkalÄ± oyuncu Simon Kjaer'le de bir araya geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu 6. ve son hafta müsabakasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Amed Sportif Faaliyetler ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Mücadele saat 18.00'de baÅŸlayacak.