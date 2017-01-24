Caner Erkin siyah beyazlÄ± ekiple Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±

Antalyaspor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan mÃ¼cadelede sakatlanan Caner Erkin takÄ±mla yeniden Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±

Süper Lig'in 8. haftasÄ±nda oynanan Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda aÅŸil tendonu kopan Caner Erkin, bugün yapÄ±lan antrenmanda takÄ±mdan ayrÄ± düz koÅŸulara baÅŸladÄ±.Ziraat Türkiye KupasÄ± D Grubu 6. hafta maçÄ±nda perÅŸembe günü deplasmanda Kayserispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan siyah-beyazlÄ±lar, maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugün yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla baÅŸladÄ±.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde yapÄ±lan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalÄ±ÅŸma aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± geçti. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanÄ± salonda rejenarasyon çalÄ±ÅŸmasÄ± ile tamamlarken, diÄŸer oyuncular ise idmana serbest yapÄ±lan Ä±sÄ±nma ve streching çalÄ±ÅŸmasÄ± ile devam etti. BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular antrenmanÄ± yarÄ±m sahada yapÄ±lan çift kale maçla noktaladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 2,5 aydÄ±r takÄ±mdan ayrÄ± olan Caner Erkin de sahada koÅŸulara baÅŸladÄ±. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ± milli futbolcuyu alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±ladÄ±.BeÅŸiktaÅŸ, Kayserispor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n saat 17.00'de yapacaÄŸÄ± antrenmanla sürdürecek.