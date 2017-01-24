Galatasaray Jordan Ferri ile mi anlaÅŸtÄ±

L'Equipe gazetesi, Lyon formasÄ± giyen Jordan Ferri ile Galatasaray'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

FransÄ±zlarÄ±n ünlü L'Equipe gazetesinin haberine göre Galatasaray, Lyon formasÄ± giyen Jordan Ferri'yi gündemine aldÄ±. Lyon'la ilk temasÄ± gerçekleÅŸtiren Galatasaray'Ä±n bu transfer için Fiorentina ile çekiÅŸtiÄŸi kaydedildi.FransÄ±z ekibiyle 2020'ye kadar sözleÅŸmesi bulunan 24 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu pek fazla süre alamadÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ayrÄ±lmaya sÄ±cak bakÄ±yor.Orta sahada sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan Galatasaray'Ä±n Nigel de Jong'un transferi için Hamburg ile görüÅŸtüÄŸünü duyurmuÅŸtu.Bu sezon 21 maçta görev alan FransÄ±z orta saha 1 gol 3 asistlik bir performans sergilemiÅŸti. Lyon altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen Ferri, 2012'de A takÄ±ma çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.