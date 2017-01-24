Galatasaray 24 Erzincanspor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde Galatasaray bu akÅŸam 24 Erzincanspor takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek

Galatasaray, Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu 6. ve son hafta maçÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Geride kalan 5 haftada 12 puan toplayan Tuzlaspor'un lider olarak üst tura çÄ±kmayÄ± garantilediÄŸi grupta Galatasaray 8 puanla ikinci, Anagold 24 Erzincanspor 7 puanla üçüncü ve iddiasÄ± bulunmayan ElazÄ±ÄŸspor ise 1 puanla son sÄ±rada yer alÄ±yor.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, yarÄ±n oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmadan berabere bile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde son 16 turuna yükselecek ve F Grubu'nu zirvede bitirmeyi garantileyen Medipol BaÅŸakÅŸehir'in rakibi olacak. Galatasaray'Ä±n maÄŸlup olmasÄ± durumundaGalatasaray'Ä±n Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± maçta kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören Hakan Balta, Anagold 24 Erzincanspor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyecek.

Galatasaray 24 Erzincanspor maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray 24 Erzincanspor maçÄ± bu akÅŸam oynanacak. Türk Telekom Arena'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma saat 18.30'da baÅŸlayacak. Mücadele a2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak