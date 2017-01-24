Ana Sayfa | SPOR 24/01/2017 18:35

GalatasaraylÄ± genÃ§ sporcu Ä°negÃ¶lspor'a kiralandÄ±


Galatasaray, Volkan Pala sezon sonuna kadar Ä°negÃ¶lspor'a kiralandÄ±.

Galatasaray Kulübü, genç oyuncusu Volkan Pala'yÄ± sezon sonuna kadar Ä°negölspor'a kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± borsaya bildirdi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Profesyonel oyuncumuz Volkan Pala'nÄ±n 2016-2017 futbol sezonunun sonuna kadar Ä°negölspor Kulübü DerneÄŸi'ne geçici transferi konusunda anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Ä°negölspor Kulübü DerneÄŸi tarafÄ±ndan ödenecektir" denildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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