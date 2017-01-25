Ana Sayfa | SPOR 25/01/2017 00:25

Galatasaray 24 Erzincanspor 6 2 maÃ§ sonucu


Galatasaray, TÃ¼rk Telekom Arena'da 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek galibiyet serisini taÃ§landÄ±rdÄ±.

Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu'nun 6. hafta maçÄ±nda Galatasaray sahasÄ±nda 24 Erzincanspor'u aÄŸÄ±rladÄ±. Mücadeleyi Galatasaray 6-2 kazanÄ±rken, Alman yÄ±ldÄ±z Lukas Podolski 5 gol attÄ±. Bu sonuçla Galatasaray, Kupa'da son 16 turuna kaldÄ±. LiderliÄŸi kaptÄ±ran Riekerink'in öÄŸrencileri olasÄ± maÄŸlubiyette, 3 sene üst üste müzeye götürdüÄŸü Türkiye KupasÄ±'nda hüsrana uÄŸrayacak ve grup aÅŸamalarÄ±nda veda diyecekti. Ancak Lukas Podolski Galatasaray'Ä± kupada tutan isim oldu. Galatasaray'Ä±n 6 golünün 5'ini atan Lukas Podolski tarihi performansÄ±yla takÄ±mÄ±nÄ± sÄ±rtladÄ±.

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