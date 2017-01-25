TFF'den yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re SÃ¼per Lig'de 5 takÄ±m PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n çeÅŸitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiÄŸi bildirildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen YalçÄ±n'Ä±n "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" ve Antalyaspor Antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'Ä±n da "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiÄŸi belirtildi.AyrÄ±ca TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk ile ElazÄ±ÄŸspor'un da kurula sevk edildiÄŸi duyuruldu.