Galatasaray Podolski'yi satÄ±p yerine o bomba ismi renklerine baÄŸlayacak

Galatasaray, Podolski'yi satmasÄ± halinde BeÅŸiktaÅŸ'tan Tolgay Arslan'Ä± almak iÃ§in teklifte bulunacak.

Süper Lig'de zirve yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. SarÄ± kÄ±rmzÄ±lÄ±larÄ±n, Lukas Podolski'yi satmasÄ± halinde BeÅŸiktaÅŸ'tan Tolgay Arslan için harekete geçeceÄŸi öne sürüldü. Vatan'da yer alan habere göre; Lukas Podolski'yi isteyen Vissel Kobe ile pazarlÄ±k halinde olan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n, Japonya kulübüyle 4.5 milyon Euro civarÄ±nda bir ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸmasÄ± bekleniyor. Galatasaray, Alman yÄ±ldÄ±zÄ± sattÄ±ktan sonra da BeÅŸiktaÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ± resmen çalacak ve Tolgay Arslan'Ä± isteyecek. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n, 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu için 4 milyon Euro'yu gözden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ve siyah-beyazlÄ±lara bu civarda bir teklif yapma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenildi. Cimbom, BeÅŸiktaÅŸ'tan bu sezon 1 milyon 450 bin Euro alan Tolgay'a ise yÄ±llÄ±k 2.3 milyon Euro garanti ücret önermeyi planÄ±yor.