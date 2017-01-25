FenerbahÃ§e Amed Sportif maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e ile Amed Sportif takÄ±mÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu 6. ve son haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

C Grubu'nda 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarÄ±-lacivertli ekip, 13 puanlÄ± lider GençlerbirliÄŸi'nin 5 puan gerisinde ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. Grupta galibiyeti bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler ise 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sÄ±rada kaldÄ±.Son maçlar öncesinde GençlerbirliÄŸi lider, Fenerbahçe ise ikinci olarak gruptan çÄ±kmayÄ± garantiledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'Ä±n Amed Sportif Faaliyetler maçÄ±nda, ligde az süre alan futbolcular ile gençlere ÅŸans tanÄ±masÄ± bekleniyor.

SarÄ±-lacivertlilerde, kupa mesaisi tamamlandÄ±. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, Ä±sÄ±nma, koÅŸu ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±. Ä°dman, dar alanda gerçekleÅŸtirilen pas organizasyonlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yine dar alanda gerçekleÅŸtirilen hücum defans çalÄ±ÅŸmasÄ±yla sürdü ve bireysel çalÄ±ÅŸmalarla tamamlandÄ±.

Öte yandan antrenman öncesinde Danimarka Milli TakÄ±mÄ±'nda görev yapan Jon Dahl Tomasson, tesislere bir ziyaret gerçekleÅŸtirdi. Tomasson; Advocaat ve DanimarkalÄ± oyuncu Simon Kjaer’le de bir araya geldi.

Fenerbahçe Amed Sportif maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Amed Sportif maçÄ± bu akÅŸam saat 18:00'de baÅŸlayacak. Mücadele A2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.