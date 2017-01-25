BeÅŸiktaÅŸ Ersan Adem GÃ¼lÃ¼m iÃ§in harekete geÃ§ti

BeÅŸiktaÅŸ, Ã‡in'in Hebei China Fortune ekibinde forma giyen eski futbolcusu Ersan Adem GÃ¼lÃ¼m'Ã¼ kiralamak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

BeÅŸiktaÅŸ Futbol YatÄ±rÄ±mlarÄ± Sanayi ve Ticaret AÅž'den Kamuyu AydÄ±nlatma Platformuna yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda görüÅŸmelere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Stoper mevkisinde görev yapan 29 yaÅŸÄ±ndaki Ersan Adem Gülüm, Çin Süper Lig'inde bir sezonda 24 maçta sahaya çÄ±ktÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'ta 5,5 sezon oynadÄ±

Ersan Adem Gülüm, daha önce BeÅŸiktaÅŸ'ta 5,5 sezon forma giydi.Siyah-beyazlÄ± kulübün, 2010-2011 sezonu öncesi Adanaspor'dan kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± futbolcunun, bir sezon sonra 2 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bonservisi alÄ±ndÄ±.Ersan Adem Gülüm, 5,5 sezonda BeÅŸiktaÅŸ'ta 94'ü Süper Lig, 13'ü Türkiye KupasÄ±, 19'u da Avrupa kupalarÄ±nda olmak üzere toplamda 126 resmi maçta oynadÄ±.