Yasin Ã–ztekin'e Bursaspor'dan teklif var

Galatasaray'Ä±n bir dÃ¶nem kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Yasin Ã–ztekin'e Bursaspor teklifte bulunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu sezon Galatasaray'da iki kez kadro dÄ±ÅŸÄ± kalÄ±p tekrar affedilen Yasin Öztekin, bir kez daha Bursaspor'un radarÄ±na girdi.Bursaspor, 29 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusunu bonservisiyle birlikte renklerine baÄŸlamak istiyor. Galatasaray Yönetimi, iyi bir teklif sunulmasÄ± halinde bu transferi deÄŸerlendirmeye alacak.Sporx'in haberine göre; G.Saray'da bu sezonun olay ismi olan Yasin Öztekin performansÄ±yla göz kamaÅŸtÄ±rÄ±yor.Karabük karÅŸÄ±sÄ±nda bulduÄŸu golle takÄ±mÄ±n en skorer ismi olmayÄ± baÅŸaran Yasin ligde 8 toplamda 9 golün yanÄ± sÄ±ra 3 de asist yaptÄ±.Yasin bu sezon 2 kez kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ±na raÄŸmen takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ± solladÄ±. 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu ligin ilk 11 haftasÄ±nda 2 gol atarken geri kalan 6 haftada 6 gol kaydederek alkÄ±ÅŸlandÄ±.