Ana Sayfa | SPOR 25/01/2017 12:29

Ersan GÃ¼lÃ¼m BeÅŸiktaÅŸ'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor


BeÅŸiktaÅŸ, Ã‡in Ligi'nde forma giyen Ersan GÃ¼lÃ¼m'Ã¼n kiralanmak istediÄŸini Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na bildirdi.

BeÅŸiktaÅŸ, eski futbolcusu Ersan Gülüm'ün kiralanmasÄ± için Çin kulübü Hebei China Fortune ile görüÅŸmelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na bildirdi. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Hebei China Fortune yetkilileri ile Ersan'Ä±n 1,5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralanmasÄ± konusunda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bu transfer için siyah-beyazlÄ±larÄ±n kasasÄ±ndan 500 bin Euro çÄ±kacaÄŸÄ± iddia edildi.

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Ersan Adem GÃ¼lÃ¼m

BeÅŸiktaÅŸ Ersan Adem GÃ¼lÃ¼m iÃ§in harekete geÃ§ti

BeÅŸiktaÅŸ, Ã‡in'in Hebei China Fortune ekibinde forma giyen eski futbolcusu Ersan Adem GÃ¼lÃ¼m'Ã¼ kiralamak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu