Ana Sayfa | SPOR 25/01/2017 13:45

Gaziantepspor Senegalli oyuncu Thiam Khaly'i renklerine baÄŸladÄ±


Senegalli oyuncu Thiam Khaly Gaziantepspor'a imzayÄ± attÄ±.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Macaristan'Ä±n MTK Budapest takÄ±mÄ±nda forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly ile anlaÅŸtÄ±. Orta saha oyuncusu olan Khaly'i ile 3.5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Gaziantepspor resmi internet sitesinden de duyurulan transfer ile ilgili, "Kulübümüz, son olarak Macarista'nÄ±n MTK Budapest kulübünde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly'i renklerine baÄŸladÄ±. 3,5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalanan Thiam'a hoÅŸgeldin diyor, KÄ±rmÄ±zÄ±-SiyahlÄ± formamÄ±z altÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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