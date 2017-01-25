FenerbahÃ§e Amed Sportif'i 3 farkla maÄŸlup etti

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda FenerbahÃ§e rakibi Amed Sportif'i 3-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Fenerbahçe'nin gollerini Salih Uçan (8) ve van Persie (36,44) kaydetti. Gruptan çÄ±kmayÄ± daha önce garantileyen sarÄ± lacivertliler puanÄ±nÄ± 11'e çÄ±kardÄ± ve 13 puanlÄ± GençlerbirliÄŸi'nin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada son 16 turuna yükseldi.Fenerbahçe 3-0 Amed Sportif / MAÇ ÖZETÄ°

SADECE SALÄ°H UÇAN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu 6. ve son haftasÄ±nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile yapÄ±lan maça, ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden oluÅŸan bir kadro çÄ±kardÄ±.

HollandalÄ± teknik adam, Ülker StadÄ±'nda yapÄ±lan ve sonucun sÄ±ralamayÄ± etkilemeyeceÄŸi mücadelede, Spor Toto Süper Lig'de Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yapÄ±lan maçÄ±n ilk 11'inden sadece bir futbolcuyu görevlendirdi. Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na ilk 11'de baÅŸlayan Salih Uçan, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasÄ±nda da 11'de görev yaptÄ±.

Advocaat, Medipol BaÅŸakÅŸehir mücadelesine ilk 11'de baÅŸlayan Jose Fernandao'yu ise yedekler arasÄ±nda bekletti. Deneyimli teknik direktör, Salih ve Fernandao dÄ±ÅŸÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda ilk 11'de oynayan hiçbir oyuncusunu Amed Sportif Faaliyetler maçÄ±nÄ±n kadrosuna almadÄ±.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçÄ±na, Fabiano, SavaÅŸ Polat, YiÄŸithan Güveli, Kadir Kaan Özdemir, Ä°smail KöybaÅŸÄ±, Caner Koca, Muammed Samed Karakoç, Salih Uçan, Karavaiev, Stoch ve Van Persie 11'iyle çÄ±ktÄ±.

SarÄ±-lacivertli takÄ±mda 4 oyuncunun bulunduÄŸu yedek kulübesi ise ErtuÄŸrul TaÅŸkÄ±ran, Fernandao, Neustaedter ve Erdi Can Åžehit'ten oluÅŸtu.