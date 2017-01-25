Ana Sayfa | SPOR 25/01/2017 22:22

FenerbahÃ§e Amedspor'u 3 0 yendi


Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda FenerbahÃ§e'nin sahasÄ±nda konuk ettiÄŸi Amedspor'u 3 golle yendi.

Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu son hafta maçÄ±nda Fenerbahçe ile Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Ülker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Fenerbahçe 3-0'lÄ±k skorla kazandÄ±.

PERSÄ°E YILDIZLAÅžTI

Daha önce son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ ile oynamasÄ± kesinleÅŸen Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Salih Uçan 36 ve 44. dakikalarda Robin van Persie'den geldi. RVP, ikinci golünün penaltÄ±dan panenka vuruÅŸuyla kaydetti.AlÄ±nan bu sonucun ardÄ±ndan Fenerbahçe GençlerbirliÄŸi'nin ardÄ±ndan 11 puanla grupta 2.'liÄŸini tayin ederken, Amed Sportif, 2 puanla son sÄ±rada kaldÄ± Tek maç sistemiyle oynanacak son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe, 4 ya da 5 Åžubat'ta Vodafone Arena'da karÅŸÄ±laÅŸacak

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