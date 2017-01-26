Futbolda 2008 yÄ±lÄ± sonrasÄ± FETÃ–'den detaylÄ± inceleniyor

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma nedeniyle futbolda 2008 yÄ±lÄ± sonrasÄ± inceleniyor. 2012 yÄ±lÄ±nda KadÄ±kÃ¶y'de FenerbahÃ§e- Galatasaray maÃ§Ä± da soruÅŸturma kapsamÄ±nda. Bursaspor'un ÅŸampiyon olduÄŸu sezon Ã¶zel olarak inceleniyor

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre yönetici, futbolcu, teknik direktör hakem, gözlemci ve temsilcilerin FETÖ baÄŸlantÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 2008’den bugüne inceleme altÄ±nda. Kimin çocuklarÄ± cemaat okullarÄ±nda okumuÅŸ, Bank Asya ile kimler çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± var mÄ±? Bu iddialar tek tek araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Spor Genel MüdürlüÄŸü, federasyonlar ve ihaleler de inceleniyor. Åžu ana kadar çoÄŸunluÄŸu alt liglerden 2 bin 'himmetçi' futbolcuya ulaÅŸÄ±ldÄ±. Örgütün futbol yapÄ±lanmasÄ± iddianamesinde ise adÄ± hiç FETÖ'yle anÄ±lmayan futbolcular var.

BAZI FUTBOLCULARIN VE EÅžLERÄ°NÄ°N YASA DIÅžI BAHÄ°S Ä°DDÄ°ALARI ARAÅžTIRILIYOR

Bir baÅŸka dosya illegal bahis ile ilgili. Yine bazÄ± futbolcularÄ±n ve eÅŸlerinin yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis baÄŸlantÄ±larÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu kapsamda hakem Deniz AteÅŸ Bitnel’in de ifadesini aldÄ±.

Ä°DDÄ°ANAME HAZIR... FETÖ Ä°LE ADI HÄ°Ç ANILMAYAN FUTBOLCULARIN Ä°SMÄ° VAR

AralarÄ±nda Ä°smail Demiriz, Arif Erdem, Hakan Åžükür, UÄŸur Tütüneker’in de bulunduÄŸu eski futbolcularla ile ilgili FETÖ’nün futbol yapÄ±lanmasÄ±na yönelik iddianame var. Yine çok ciddi iddialar içeriyor. FETÖ ile bugüne kadar hiç anÄ±lmayan futbolcularÄ±n ismi bu iddianamede geçiyor..

SÜPER FÄ°NAL FETÖ SORUÅžTURMASINDA

Yine FETÖ ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü’nün ve Trabzonspor’un eski baÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu’nun baÅŸvurularÄ± bulunuyor ve bu dosyalar birleÅŸtirildi. ÖrneÄŸin 12 MayÄ±s 2012’de KadÄ±köy’de oynanan, Galatasaray’Ä±n ÅŸampiyonluÄŸu ile noktalanan ve büyük olaylarÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Süper Final de inceleme kapsamÄ±nda. AyrÄ±ca Bursaspor’un ÅŸampiyonluÄŸu ile tamamlanan sezon da mercek altÄ±nda...

Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu ise kasÄ±m ayÄ±nda MHK eski baÅŸkanÄ± Kuddusi MüftüoÄŸlu, Disiplin Kurulu eski baÅŸkanÄ± Hüseyin KaraahmetoÄŸlu ve tam 18 hakem hakkÄ±nda “TFF’de FETÖ yapÄ±lanmasÄ±” yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla suç duyurusunda bulunmuÅŸtu.

18 hakemin isimleri ÅŸöyle:

(Trabzonspor-Galatasaray maçÄ± hakemleri): Cüneyt ÇakÄ±r, Bahattin Duran, TarÄ±k Ongun, Deniz AteÅŸ Bitnel, Deniz Çoban, Serkan Ergün, (Trabzonspor-Konyaspor maçÄ± hakemleri): Süleyman Abay, Mustafa Dönmez, Gökhan Ongaç, Eser Birinci, Ä°lker Meral, Edem Ä°rel; (Trabzonspor-Gaziantepspor maçÄ± hakemleri): ÇaÄŸatay Åžahan, Adil Sinem, Cevdet KömürcüoÄŸlu, Bahattin ÅžimÅŸek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun.

Trabzonspor eski baÅŸkanÄ±, savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi 7 sayfalÄ±k dilekçesinde “2015 sezonu 5. haftasÄ±nda Trabzonspor-Galatasaray maçÄ±nda FETÖ’nün hain elemanlarÄ± saha içinde operasyona baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r” dedi.

Örgüt üyelerinin suçunu ise “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmaya engellemeye teÅŸebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmaya teÅŸebbüs etme amacÄ±yla kurulmuÅŸ “FETÖ” terör örgütüne üye olmak, tehdit, ÅŸantaj, toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak” ÅŸeklinde tarif etti.Suçun iÅŸlendiÄŸi yer olarak Riva tesislerini, suçun iÅŸlendiÄŸi tarih olarak ise 9 Ekim-15 Temmuz 2015 aralÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi.

Kaynak: Hürriyet