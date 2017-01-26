Ana Sayfa | SPOR 26/01/2017 11:58

Eski GalatasaraylÄ± Albert Riera o takÄ±mda parasÄ±z oynuyor


Sibirya bÃ¶lgesinde bulunan takÄ±mda parasÄ±z oynayan Ä°spanyol oyuncu Albert Riera, Rusya'nÄ±n Tomsk takÄ±mÄ±nda maaÅŸ almadan oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Bir dönem yolu Galatasaray'dan geçen Ä°spanyol yÄ±ldÄ±z Albert Riera, kariyerini Rusya'nÄ±n Tomsk takÄ±mÄ±nda sürdürüyor. Sibirya bölgesinde bulunan takÄ±mda parasÄ±z oynayan tecrübeli futbolcu, maaÅŸÄ± dert etmediÄŸini söyledi. Riera, "KarÄ±m burada doÄŸmuÅŸtu. TanÄ±dÄ±k bir yer bizim için. ÖnceliÄŸim Türkiye ve Rusya idi. Türkiye'de takÄ±m bulamadÄ±m ve Tom Tomsk'a imza attÄ±m. Para benim için mesele deÄŸil, sadece oynamak istiyorum. Burada oynamaya devam edeceÄŸim" diye konuÅŸtu.

2011-2014 ARASINDA GALATASARAY'DA OYNADI

34 yaÅŸÄ±ndaki Riera, 2011-14 sezonlarÄ± arasÄ±nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± forma giydi. Fatih Terim teknik direktörlüÄŸünde, alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± sol bek pozisyonunda iyi iÅŸ çÄ±karan yÄ±ldÄ±z oyuncu Galatasaray'dan sonra Watford, Udinese, Mallorca, Zavrc ve Koper gibi takÄ±mlarda oynadÄ±.

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