Galatasaray'Ä±n kalecisi Muslera iÃ§in Chelsea harekete geÃ§ti

Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z file bekÃ§isi Fernando Muslera iÃ§in Chelsea teklifte bulunacak.

Galatasaray'da gösterdiÄŸi performans ile Avrupa'nÄ±n dikkatini çeken Fernando Muslera için sürpriz bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan Telegraph sitesi Bournemouth kulübünün radarÄ±nda olan Asmir Begovic'in ayrÄ±lÄ±k ihtimali üzerine Chelsea'nin harekete geçtiÄŸini yazdÄ±. Haberde yer alan iddialara göre Chelsea bu ayrÄ±lÄ±k gerçekleÅŸirse Celtic'ten Craig Gordon, Espanyol'dan Diego López ya da Galatasaray'dan Fernando Muslera'yÄ± transfer edecek.

CONTE ONAY VERDÄ°

Chelsea'nin Ä°talyan teknik direktörü Antonio Conte'nin Muslera'yÄ± Lazio kariyeri nedeniyle yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve transfere onay verdiÄŸi öne sürüldü. Öte yandan Asmir Begovic'in forma ÅŸansÄ± bulmak için ayrÄ±lmak istemesine raÄŸme Conte tarafÄ±ndan kalmasÄ± yönünde ikna edileceÄŸi belirtildi.

MUSLERA KALACAK MI?

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da gösterdiÄŸi performans ile taraftarlarÄ±nÄ±n sevgilisi haline gelen Fernando Muslera için karar verildi.FutbolArena'ya konuÅŸan Galatasaray yöneticileri, Fernando Muslera ile 5 yÄ±llÄ±k yeni sözleÅŸme imzalanacaÄŸÄ±nÄ± ve ücretinin aynÄ± kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Muslera'nÄ±n kontratÄ±nÄ± uzatmak istediklerini ifade eden sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yöneticiler, "Bunun için acelemiz yok. Åžu anda da, sezon sonunda da imzalarÄ± atabiliriz. Muslera da bu konuya sÄ±cak bakÄ±yor. ve kendisini buraya ait hisseden bir oyuncu. 1 yÄ±l kalan SözleÅŸmesini 5 yÄ±la tamamlayacaÄŸÄ±z. Ücreti de ÅŸu anki ÅŸartlarla aynÄ± olacak." diye konuÅŸtu. UruguaylÄ± eldiven Galatasaray'da 3 Lig, 3 Türkiye KupasÄ±, 4 de Türkiye Süper KupasÄ± kazandÄ±.