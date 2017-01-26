Ali Åžen Advocaat ve Åženol GÃ¼neÅŸ iÃ§in Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

FenerbahÃ§e'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Ali Åžen, Åženol GÃ¼neÅŸ'in TÃ¼rk futbolunda iz bÄ±rakan bir teknik adam olduÄŸunu belirtirken, Advoocat'in hem tecrÃ¼beli hem de bilgili olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Türk futbolunun efsane baÅŸkanÄ± Ali Åžen, CRI TÜRK FM'de Hayri Hiçler'in hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu Süper Spor Saati adlÄ± programda iki önemli teknik direktörü masaya yatÄ±rdÄ±. Ali Åžen, Advocaat ve Åženol GüneÅŸ hakkÄ±nda çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalarda bulunurken, geçmiÅŸte Abdullah KiÄŸÄ±lÄ± ve Åženez Erzik'in Ä°stifalarÄ±na neden olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

"ADVOCAAT HEM TECRÜBELÄ° HEM BÄ°LGÄ°LÄ°"

Ali Åžen, büyük takÄ±mlarÄ±n her sezon ÅŸampiyonluk ve Avrupa hedefi olduÄŸunu vurgulayarak, "Teknik direktör bulurken aranan özellik, tecrübenin ötesinde, futbol bilgisinin ötesinde, üzerinde hissettikleri baskÄ±yÄ± futbolculara aksettirmemek. Maç anÄ±nda futbolcunun bir gözü kulübede öbür gözü de tribündeki baÅŸkandadÄ±r. EÄŸer ki bir antrenör tecrübesiyle, olabilecek o baskÄ±larÄ± atlatabilecek, futbolcuyu rahatlatabilecek durumda deÄŸilse iÅŸleri zor olur. Bunu Advocaat çok iyi yaptÄ±. Advocaat, Hollanda gibi bir futbol federasyonuna defalarca hocalÄ±k yapmÄ±ÅŸ, yetiÅŸtirdiÄŸi bir sürü futbolcu bugün teknik direktör olarak Avrupa'nÄ±n çeÅŸitli takÄ±mlarÄ±nda" diye konuÅŸtu.

"ÅžENOL GÜNEÅž'E 10 ÜZERÄ°NDEN 10"

BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ'in Türk futbolunda iz bÄ±rakan bir antrenör olduÄŸunu vurgulayan Åžen, "Åženol GüneÅŸ'e 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben Åženol'un yöneticiliÄŸini yaptÄ±m 1976 yÄ±lÄ±nda, milli takÄ±m sorumlusuydum. Çok yakÄ±ndan tanÄ±yorum. ÜzüldüÄŸüm ÅŸu ki ben iki defa Fenerbahçe'ye baÅŸkan oldum. Her ikisinde de ÅŸampiyon oldum, her ikisinde de karÅŸÄ±ma Trabzon geldi. Kadere bak. ÖÄŸretmen, eÄŸitmen, sporcu, dünya üçüncüsü, Kore'de ciddiyetiyle iz bÄ±rakan bir isim Åženol GüneÅŸ" ifadelerini kullandÄ±.

"KÄ°ÄžILI VE ERZÄ°K'Ä°N Ä°STÄ°FALARINA BEN NEDEN OLDUM"

Son yÄ±llarda yöneticilere yönelik cezalarÄ±n artmasÄ± ve "Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu bir buçuk yÄ±lda bir yÄ±l ceza almÄ±ÅŸ. Bu olaya ne diyorsunuz" ÅŸeklindeki soruya Åžen, "Cezalar ezelden beri var, bazÄ±larÄ±nda daha fazla bazÄ±larÄ±nda az. Åžunu iyi ayÄ±rmak lazÄ±m; büyük kulüp baÅŸkanÄ±yken, federasyonda veya yönetimde görev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman iki türde ayrÄ± icraat görürsün. Futbol federasyonunda görev alÄ±rken, Fenerbahçe'nin sahasÄ±nÄ± kapatan, ceza veren ilk kiÅŸi benim. Türkiye'de üç büyükler içinde ilk ceza alan Fenerbahçe'dir; çünkü kitap öyle söylüyor. Kulüp baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman, kulüp menfaatleri için bunlara bakmanÄ±z lazÄ±m. Ben Fenerbahçe baÅŸkanÄ±yken, Abdullah KiÄŸÄ±lÄ± ve Åženez Erzik gibi çok yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n Federasyon baÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan istifa etmelerine neden oldum. O zaman bunlardan keyif almadÄ±m; ama kulüp yönetirken o kulübün menfaatleri ile federasyon arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±kÄ±nca bunlar oluyor. Benim futbol federasyonu ile hiçbir alÄ±ÅŸveriÅŸim olmadÄ±. Futbol federasyonu ile aramÄ±zdaki birinci köprü hakemlerdir. Hakemlere o yÄ±llarda Avrupa'da ismen en çok destek veren bendim. Türk futbolunda önce hakemler sonra futbolcular sonra biz kulüp yöneticileri gelir dedik. Avrupa'ya birçok hakemimizi gönderdik o dönem. Bugün örneÄŸin Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m 19 yÄ±ldÄ±r baÅŸkan. Milyonlarca Euro yatÄ±rÄ±m yapÄ±yorsunuz, hakem bir düdüÄŸüyle yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±zÄ± alt üst ediyor. Avrupa'daki maçlardaki hakemler bizden de beter. Bizim Merkez Hakem Komisyonu BaÅŸkanÄ±mÄ±z NamoÄŸlu, herkesten fazla üzülüyordur; ama gayet tabi ki hakemlere sahip çÄ±kmak durumunda. Böyle bir açmaz. Ä°nÅŸallah daha iyi olur" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.