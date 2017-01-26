Williams kardeÅŸler 9'uncu kez finalde rakip olacak

ABD'li Serena Williams, finalde ablasÄ± Venus Williams ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

Avustralya'nÄ±n Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya AçÄ±k'taki tek kadÄ±nlar yarÄ± final mücadelesinde, ABD'li 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Serena Williams ile kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasÄ±nda yarÄ± finale çÄ±kan dünya 79 numarasÄ± HÄ±rvat Mirjana Lucic-Baroni karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

SERENA 2-0 YENEREK FÄ°NALE KALDI

Avustralya AçÄ±k'ta daha önce 6 kez ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Serena Williams, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek finale kaldÄ±. Kariyerinde 22 grand-slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan 35 yaÅŸÄ±ndaki Serena Williams, finalde ablasÄ± 13 numaralÄ± seribaÅŸÄ± 36 yaÅŸÄ±ndaki Venus Williams ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

SERENA FAVORÄ°

Ä°ki kardeÅŸ, daha önce 8 kez grand slam finalinde birbiriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu maçlarÄ±n 6'sÄ±nÄ± Serena, 2'sini ise Venus kazandÄ±. Venus Williams, son olarak 2008 Wimbledon finalinde Serena'yÄ± yenmiÅŸti.