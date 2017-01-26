Podolski Galatasaray yÃ¶netimini yalanladÄ± Ailem TÃ¼rkiye'de

GalatasaraylÄ± yÃ¶neticinin "Podolski'nin ailesi TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±. Kendisi de gitmek istiyor." sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Alman oyuncu, "Hepsi yalan. Evime gelirseniz evde olduÄŸumuzu anlarsÄ±nÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda Galatasaray'Ä±n 24 Erzincanspor'u 6-2 yendiÄŸi maçta beÅŸ golle geceye damga vuran Lukas Podolski sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda kalmak istediÄŸini söyledi. "Galatasaray'dan ayrÄ±lmak istiyor musun?" sorusuna net bir ÅŸekilde "HayÄ±r" yanÄ±tÄ±nÄ± veren Podolski ÅŸöyle devam etti:"HayatÄ±m burada çok güzel. Kulüple iletiÅŸim hâlindeyiz, bu hafta neler olacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz. Bu konu hakkÄ±nda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü herkes speküle ediyor. Birçok gazete benim için 'Türkiye'yi ve G.Saray'Ä± sevmiyor' ÅŸeklinde yalan haber yapÄ±yor"

"BUNLARIN HEPSÄ° DEDÄ°KODU

Podolski ailesi ile ilgili yapÄ±lan haberlere de tepki göstererek Hürriyet'e ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±;"Evimi boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve ailemin Ä°stanbul'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyleyenler bile var. BunlarÄ±n hiçbiri doÄŸru deÄŸil. Bunlar dedikodu ve kötü ÅŸeyler. Ä°nsanlar gerçekten senaryo yazmaya bayÄ±lÄ±yor. Ailemi kimse tanÄ±mÄ±yor, bilmiyor. Ben tanÄ±yorum. BuradayÄ±m ve futbol oynuyorum. Evime gelirsiniz çay içeriz ve anlarsÄ±nÄ±z evde olduÄŸumuzu. Tüm çÄ±kan haberleri yalanlamakta uÄŸraÅŸsam baÅŸka bir iÅŸ yapmaya vaktim kalmaz. G.Saray'da mutsuz olduÄŸumu hiçbir zaman söylemedim ve burada mutlu olduÄŸumu daha önce de söylemiÅŸtim"

"OYNAMAYA Ä°HTÄ°YACIM VAR"

"24 Erzincanspor karÅŸÄ±sÄ±ndaki beÅŸ gollük performansÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Alman futbolcu sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: Ben halen buradayÄ±m ve gördünüz maçlarÄ±ma çÄ±kÄ±p oynuyorum. Kupadaki 24 Erzincanspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± benim için diÄŸer maçlar gibiydi.Bir sakatlÄ±ktan çÄ±ktÄ±m. Oynamaya ihtiyacÄ±m var. Hafta sonu kötü bir maç kaybettik. Biz ÅŸampiyon olmak istiyoruz. Åžimdi önümüzdeki maça odaklanmalÄ±yÄ±z. Cumartesi günü de önemli bir karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±z var. Ä°kinci yarÄ±da ligde taraftarÄ±mÄ±zÄ±n ilk kez karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±z"