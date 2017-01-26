Skandal hatalar yapan CÃ¼neyt Ã‡akar'a bu hafta maÃ§ yok

Son olarak KarabÃ¼kspor-Galatasaray maÃ§Ä±nda pek Ã§ok hataya imza atan hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'a Spor Toto SÃ¼per Ligin 19. haftasÄ±nda maÃ§ verilmedi.

Süper Lig'in ikinci yarÄ±sÄ±nda heyecan gitgide artarken 19. haftanÄ±n hakemleri de açÄ±klandÄ±.Bu hafta görev verilen hakemler ÅŸu ÅŸekilde:Galatasaray - Akhisar maçÄ±nÄ± Ali PalabÄ±yÄ±k, Kayserispor - Fenerbahçe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± Mete Kalkavan, BeÅŸiktaÅŸ - Konyaspor mücadelesini ise Özgür Yankaya yönetecek.

CÜNEYT ÇAKIR'A MAÇ VERÄ°LMEDÄ°

GeçtiÄŸimiz hafta Karabükspor - Galatasaray maçÄ±nda skandal hatalar yapan Cüneyt ÇakÄ±r'a bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç verilmedi. TFF ayrÄ±ca Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek'e de bu hafta görev vermedi.