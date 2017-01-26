2. Lig takÄ±mÄ±na 25 bin kiÅŸilik stadyum yapÄ±lÄ±yor

TOKÄ°, Hatay'a 25 bin kiÅŸilik stadyum iÃ§in inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.

Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TOKÄ°), Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan protokol ile Hatay'a yaptÄ±rÄ±lacak 25 bin kiÅŸilik stadyumun inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°l Müdürü Cemil Åžensöz, yapÄ±mÄ± devam eden stadyumda çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yüzde 30 oranÄ±nda bittiÄŸini söyledi.

EYLÜL 2018'DE BÄ°TMESÄ° PLANLANIYOR

YapÄ±mÄ± devam eden stat ile ilgili bilgi veren Åžensöz, "Öncelikle zemin kÄ±smÄ±nda iyileÅŸtirmeler yapÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan tribün yapÄ±mÄ±na 2016 Eylül ayÄ±nda baÅŸlandÄ±. Åžu an batÄ± cephesi dediÄŸimiz, sporcu ve VIP giriÅŸlerinin olduÄŸu bölümün kaba inÅŸaatÄ± bitmek üzere. 25 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzu önümüzdeki yÄ±l Eylül ayÄ±nda bitirmeyi hedefliyoruz. Ä°nÅŸaat toplam 118 milyon TL' ye mal olacak. Stadyum tamamen kapalÄ± olacak ve 27 loca yer alacak. Stadyumun yanÄ±na atletizm sahasÄ± yapÄ±lacak" dedi. Cemil Åžensöz, stadÄ±n 2018 Eylül ayÄ±nda bitirilmesinin hedeflendiÄŸini kaydetti. MaçlarÄ±nÄ± daha önce Hatay Atatürk StadÄ±'nda oynayan Hatayspor, bu stadyum bittikten sonra maçlarÄ±nÄ± artÄ±k 25 bin kiÅŸilik yeni stadÄ±nda oynayacak.