Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n, sosyal medya Ã¼zerinden hakaret ettiÄŸi iddiasÄ± sonucunda 2 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± talebiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya, Hakan Åžükür katÄ±lmazken, müÅŸteki Ä°smail Loyan ile avukatÄ± hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmada, söz verilen ÅŸikayetçi Loyan, "Åžükür'ün Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mÄ± gördüm. Herkesin görebileceÄŸi ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na yorum yazdÄ±m. Bunun üzerine kendisi bana özel olarak mesaj göndermiÅŸtir. Bu mesajda bana hakaret etmiÅŸtir. Beni önce listesine ekleyip bu mesajÄ± göndermiÅŸ, daha sonra beni engellemiÅŸtir" dedi. Loyan'Ä±n avukatÄ± Mehmet Çetintürk de müvekkilinin hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžikayetçiyiz. Davaya katÄ±lma talebimiz vardÄ±r. SanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YOR

Mahkeme hakimi, sanÄ±k Hakan Åžükür'e gönderilen çaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n tebliÄŸ edildiÄŸini tutanaÄŸa geçirdi. MüÅŸteki Ä°smail Loyan'Ä±n davaya katÄ±lma talebini kabul eden hakim, usulüne uygun çaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ± tebliÄŸine raÄŸmen duruÅŸmaya katÄ±lmayÄ±p, geçerli bir mazeret de bildirmeyen sanÄ±k Hakan Åžükür hakkÄ±nda, zorla getirme kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi. DuruÅŸma, eksikliklerin giderilmesi amacÄ±yla ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, Psikolojik DanÄ±ÅŸman Ä°smail Loyan'Ä±n kendisine yönelik Twitter üzerinden hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla Hakan Åžükür hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayet üzerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. MüÅŸteki Loyan'Ä±n 24 KasÄ±m 2015 tarihinde sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'da Hakan Åžükür adlÄ± kullanÄ±cÄ±nÄ±n Atatürk'le ilgili bir paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± görmesi üzerine yorum yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, bunun üzerine ÅŸüpheli Åžükür'ün de müÅŸtekiye hitaben onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide edebilecek ÅŸekilde ileti göndererek hakaret suçunu iÅŸlediÄŸi belirtildi. Ä°ddianamede, Åžükür'ün söz konusu suçla ilgili ifadesinin alÄ±nmasÄ± için tüm adreslerinden arandÄ±ÄŸÄ± ancak bulunamadÄ±ÄŸÄ± için ifadesinin alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Sesli, yazÄ±lÄ± veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yÄ±l 4 aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.