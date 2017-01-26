Galatasaray'dan FenerbahÃ§eli Melih MahmutoÄŸlu'na kÄ±nama

"Bilindik kiÅŸiler tarafÄ±ndan provokasyon yapÄ±labilir." diyen FenerbahÃ§eli Melih MahmutoÄŸlu'na Galatasaray, "AÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.

Turkish Airlines Euroleague'de bu akÅŸam oynanacak derbi öncesi ortam gerildi. Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, saat 20.45'te Ülker Arena'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Zorlu mücadele öncesi dün sarÄ±-lacivertli kulübün televizyonuna konuÅŸan Melih MahmutoÄŸlu, "Ben yarÄ±n tribünlerin dolacaÄŸÄ±nÄ± biliyorum. ÇeÅŸitli provokasyonlar olacaktÄ±r her zaman olduÄŸu gibi. Kesinlikle bu provokasyonlara gelmeyelim çünkü önümüzde CSKA Moskova maçÄ± var. Herhangi bir ceza bizim için iyi olmaz. Bilindik kiÅŸiler tarafÄ±ndan çeÅŸitli provokasyonlar yapÄ±labilir. Bunlara gelmeyelim. Biz oyunumuza konsantre olacaÄŸÄ±z. Seyircinin sadece bizim oyunumuzu desteklemesini istiyoruz" demiÅŸti.

GALATASARAY: ÅžAÅžKINLIK VE ESEFLE KARÅžILADIK

Melih MahmutoÄŸlu'nun bu açÄ±klamalarÄ±na Galatasaray'dan tepki geldi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün açÄ±klamasÄ±nda, "Fenerbahçe Basketbol TakÄ±m KaptanÄ± ve A Milli TakÄ±m oyuncusu Melih MahmutoÄŸlu'nun bugün Euroleague'de oynanacak derbi öncesi kulüp kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve esefle karÅŸÄ±ladÄ±k. Bu tür provokatif açÄ±klamalarÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor; takdiri spor kamuoyuna bÄ±rakÄ±yoruz" ifadelerine yer verildi.