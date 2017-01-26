Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± tÃ¼m heyecanÄ±yla devam ediyor. Kupada son 16 tur eÅŸleÅŸmesi belli oldu
Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu.
Kupada son 16 turundaki eÅŸleÅŸmeler ÅŸöyle oluÅŸtu:
BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe
Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray
ÅžanlÄ±urfaspor-Çaykur Rizespor
KasÄ±mpaÅŸa-OsmanlÄ±spor
GençlerbirliÄŸi-Kayserispor
Tuzlaspor-Sivasspor
Akhisar Belediyespor-GümüÅŸhanespor
Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda son 16 turu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 4 ve 5 Åžubat'ta yapÄ±lacak. Ev sahibi takÄ±mlarÄ±n sahasÄ±nda, tek maçlÄ± eliminasyon sistemine göre oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, çeyrek finale yükselecek.