Ana Sayfa | SPOR 26/01/2017 20:04

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± tÃ¼m heyecanÄ±yla devam ediyor. Kupada son 16 tur eÅŸleÅŸmesi belli oldu

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri belli oldu.

Kupada son 16 turundaki eÅŸleÅŸmeler ÅŸöyle oluÅŸtu:

BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe

Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray

ÅžanlÄ±urfaspor-Çaykur Rizespor

KasÄ±mpaÅŸa-OsmanlÄ±spor

GençlerbirliÄŸi-Kayserispor

Tuzlaspor-Sivasspor

Akhisar Belediyespor-GümüÅŸhanespor

Atiker Konyaspor-Ümraniyespor

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda son 16 turu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 4 ve 5 Åžubat'ta yapÄ±lacak. Ev sahibi takÄ±mlarÄ±n sahasÄ±nda, tek maçlÄ± eliminasyon sistemine göre oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

 
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