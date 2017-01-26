Bordo mavililer 50 yÄ±llÄ±k evine bÃ¶yle veda etti

Kupa mÃ¼cadelesinde Atiker Konyaspor'u 1-0'lÄ±k skorla maÄŸlup eden Trabzonspor, 50 yÄ±llÄ±k stadÄ± HÃ¼seyin Avni Aker'e veda etti

Ziraat Türkiye KupasÄ± H Grubu'ndaki 6. ve son maçÄ±nda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, 50 yÄ±ldÄ±r mücadele ettiÄŸi Hüseyin Avni Aker StadÄ±'na veda etti.Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü Gaziantepspor'u Åženol GüneÅŸ Spor Kompleksi'ndeki yeni stadÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak bordo-mavililer, Atiker Konyaspor maçÄ±yla Hüseyin Avni Aker StadÄ±'nda son karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± oynadÄ±.Resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± 1951 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan, Ä°dmanocaÄŸÄ± ile Sebat Gençlik arasÄ±nda oynanan ilk özel maça ev sahipliÄŸi yapan Hüseyin Avni Aker StadÄ±, Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçÄ±yla son kez kapÄ±larÄ±nÄ± taraftara açtÄ±.

1967-1968 sezonunda Ä°dmanocaÄŸÄ±, Ä°dmangücü, Karadeniz Gücü ve MartÄ±spor'un birleÅŸmesiyle 2 AÄŸustos 1967'de kurulan ve 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 AÄŸustos 1967'de Galata karÅŸÄ±sÄ±nda Hüseyin Avni Aker StadÄ±'nda ilk maçÄ±na çÄ±kan bordo-mavililer, Atiker Konyaspor maçÄ±yla stadÄ±na veda etti.