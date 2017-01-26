Siyah beyazlÄ±larÄ±n Konyaspor mesaisi sÃ¼rÃ¼yor

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda Atiker Konyaspor'u evinde aÄŸÄ±rlayacak siyah beyazlÄ± ekip, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasÄ±nda Atiker konyaspor ile Vodafone Arena'da oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na sabah yapÄ±lan salon çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan akÅŸam antrenmanÄ± ile devam etti.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, yardÄ±mcÄ± antrenör Åžeref Çiçek yönetiminde basÄ±na açÄ±k yapÄ±lan antrenman kondisyon ve taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±.

Kayserispor maçÄ± kadrosunda olmayan futbolcularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± günün ikinci antrenmanÄ± Ä±sÄ±nma koÅŸularÄ± ve streching çalÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Ä°stasyon koÅŸularÄ±, pas çalÄ±ÅŸmasÄ± ve dar alanda kontrol pas oyun çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Antrenman taktik programÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar, yarÄ±m sahada yapÄ±lan taktik maçÄ± ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile sona erdi. AkÅŸam antrenmanÄ±nda yeni transfer Ersan Adem Gülüm de yer aldÄ±.