Muharrem Usta aÃ§Ä±kladÄ± Mehmet Ekici'nin akÄ±beti belli oldu

Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Muharrem Usta, "Mehmet Ekici iÃ§in BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸtÄ±m" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Muharrem Usta, TRT Spor'da Ersin Düzen'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. BaÅŸkan Usta, Mehmet Ekici ile ilgili her ÅŸeyi anlattÄ±. Ä°ÅŸte Muharrem Usta'nÄ±n açÄ±klamalarÄ±;"Mehmet Ekici duygusal bir gencimiz, oyuncumuz. Ben ona çok sahip çÄ±ktÄ±m, bir baba gibi davrandÄ±m ona...Mehmet, ne istiyorsun dedim. BaÅŸkanÄ±m ayrÄ±lmak istiyorum dedi. KalmasÄ± adÄ±na motive etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m"

"Ä°STANBUL'A YA DA AVRUPA'YA GÄ°TMEK Ä°STÄ°YORUM"

"Nereye dedim. Ä°stanbul ya da Avrupa, öncelik Ä°stanbul dedi. Bu transferi bana bÄ±rakacaksÄ±nÄ±z dedim. Mehmet'e sordum, dedim sen Bayern'den geldin, ne affedilmez dedim. BaÅŸkanÄ±m yalan affedilmez dedi."

"BEÅžÄ°KTAÅž OLMAZ DEMEDÄ°"

"Mehmet'e nereyi istiyorsun dedim. Fenerbahçe, BeÅŸiktaÅŸ dedi. Öncelik Fenerbahçe dedi, BeÅŸiktaÅŸ olmaz demedi. Fenerbahçe ile aramÄ±zda sorun olabilir ama, düÅŸman deÄŸiliz. Bu oyuncuyu da hapsedecek deÄŸiliz. GörüÅŸmeler yaptÄ±k"

"ADVOCAAT EKÄ°CÄ°'YÄ° ARAMIÅž, HÄ°Ç SEVMEDÄ°M"

"Mehmet Ekici öncesinde Fernandao ve Aatif'Ä± istemiÅŸtik. Fernandao oynayÄ±nca, olmuyor dediler, Aatif da olmadÄ±. Ekici'yi Fenerbahçe'nin teknik direktörü arÄ±yor. Bunu hiç sevmedim, hiç hoÅŸuma gitmedi. Bari bir izin alÄ±n."

"SÖZLERÄ°NÄ° TUTMADILAR"

"Hocayla görüÅŸtük, Fenerbahçe ile anlaÅŸtÄ±k dediler. Ben hoca ile görüÅŸmenize izin verdim, transfere izin vermedim dedim. Etik davranmayan oyuncum, babasÄ± ve menajeridir. Bana söz verdiÄŸiniz yerde, Advocaat yerine Fenerbahçe ile görüÅŸüyorsunuz."

"BENÄ° REDDEDENÄ° TANIMAM"

"Bana BeÅŸiktaÅŸ tarafÄ±ndan çok istek geldi Mehmet ile görüÅŸelim diye. HayÄ±r dedim, çocuk Fenerbahçe'yi istiyor. Mehmet'e, bana sadece Fenerbahçe'ye giderim deseydin, tamam derdim. Sonra hayÄ±r, anlaÅŸtÄ±m. AnlaÅŸamazsÄ±n. Beni reddedeni ben tanÄ±mam, Trabzon'a bunu yaptÄ±rmam. Menajeri; 'misunderstanding' dedi. YanlÄ±ÅŸ anlama..."

"ASLANLAR GÄ°BÄ° ARKASINDAYIZ"

"Annesi bana dedi ki, 'ne olur Mehmet'imi üzme, yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±k dedi. Sonra ne dediyse aslanlar gibi arkasÄ±ndayÄ±z dedi. Ben dedim ki, bana verdiÄŸiniz sözden döndünüz. Kimseye vermiyorum, sene sonuna kadar oynatacaÄŸÄ±m, kime ne?"

"BEÅžÄ°KTAÅž Ä°LE ANLAÅžTIM"

"Mehmet konusunda ben BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸtÄ±m. Mehmet, Fenerbahçe ile Trabzon arasÄ±nda yeni polemik konusu olmasÄ±n. Trabzonspor açÄ±sÄ±ndan konu kapanmÄ±ÅŸtÄ±r. BeÅŸiktaÅŸ Trabzonspor'a daha fazla menfaat saÄŸladÄ±ÄŸÄ± için iÅŸ bitmiÅŸtir. Kadro dÄ±ÅŸÄ±nÄ± ilk defa Trabzonspor mu yaptÄ±? Bir oyuncu kafasÄ±nda bitirdiyse, doÄŸrusu zaten oynatmamaktÄ±r."

"BAÅžARILI OLAMAYACAK"

"Ha bire,' Mehmet'i Trabzon niye vermiyor, yazÄ±k deÄŸil mi...' BÄ±raksÄ±nlar bu iÅŸleri, x teknik direktör kendi iÅŸine baksÄ±n. Ben günler önce BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸtÄ±m. Mehmet konusunu artÄ±k kapatalÄ±m, gerek yok. Bu psikoloji ile Mehmet, Fenerbahçe'ye gitse de baÅŸarÄ±lÄ± olamaz."

"EÄŸer Mehmet Ekici BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸÄ±rsa, oraya gider. Yerine oyuncu da alÄ±yorum zaten. Gerekirse sezon sonuna kadar kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmaya razÄ±yÄ±z dediler. Üzülüyorum. AkÄ±lla izah edemediÄŸim bir durum görüyorum. Dursun Özbek'e ÅŸunu söyledim; 'SayÄ±n baÅŸkan, Mehmet konusu kulüplerin arasÄ±nÄ± açacak bir konu, G.Saray girmesin iÅŸe' dedim."