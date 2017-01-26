GalatasaraylÄ± teknik direktÃ¶r Podolski ile ilgili ilk kez net konuÅŸtu

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Riekerink, Lukas Podolskinin sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipteki geleceÄŸiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar maçÄ± öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±na kadar puan kayÄ±plarÄ±na tahammüllerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve puan kaybetmeleri halinde üst sÄ±ra ile puan farkÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±na dikkati çekti ve ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±:

"Evimizde oynayacaÄŸÄ±mÄ±z iki maç var. Arada BaÅŸakÅŸehir ile kupa maçÄ±mÄ±z var. SakatlÄ±ktan dönen arkadaÅŸlar ve otomatikmak takÄ±m içindeki rekabet artÄ±yor. Konya maçÄ±nda yedek kulübesinde A2 takÄ±mdan 4 arkadaÅŸÄ±mÄ±z vardÄ±. Lukas hazÄ±r deÄŸildi. Garry yeni katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YavaÅŸ yavaÅŸ bu deÄŸiÅŸiyor, antrenman ve maç temposu farklÄ± ÅŸeyler. AsÄ±l hedefimiz maça hazÄ±rlamak olacak. SakatlÄ±klarÄ± olan bazÄ± arkadaÅŸlarla ilgili kafamÄ±zda ÅŸüphelerimiz var bunun kararÄ±nÄ± yarÄ±n vereceÄŸiz."

LUKAS PODOLSKÄ° SATILIRSA YERÄ°NE TRANSFER Ä°STERÄ°M

"BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± için biraz erken ama baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda iki direk rakibimizle kendi sahamÄ±zda oynayacaÄŸÄ±z. Bu avantaj tabi ki önce bu maçtan önce oynamamÄ±z gereken maçlarÄ± kazanmamÄ±z gerikiyor. Kazanmaya mecburuz çünkü puan farkÄ± açÄ±lÄ±r. Transferin sonuna doÄŸru geliyor. Åžu ana kadar Ahmet ÇalÄ±k ve Garry transferi var. Ä°kisi de doÄŸru isimler ve memnunum. Bir transfer daha ancak Lukas Podolski satÄ±lÄ±rsa olacak. Ancak bana göre Lukas kalÄ±rsa ben memnun olurum. Alman MilliTakÄ±mÄ±'nda ve kariyerinde yaptÄ±klarÄ± ortada. Kalitesi tartÄ±ÅŸÄ±lmaz giderse onun yerini dolduracak bir oyuncu bulmak bu dönemde kolay deÄŸil. Gönlümüz kalmasÄ±ndan yana ama giderse biz de araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±z yönünde bir transfer daha yapabiliriz."

"PODOLSKÄ° TAKDÄ°RÄ° HAK EDÄ°YOR"

"Öncelikle elimizdeki kadroya çok güvendiÄŸimi söylemek istiyorum. Çok iyi antrene edilecek bir takÄ±ma sahibiz. Bizi dinleyen çalÄ±ÅŸma hÄ±rsÄ± olan ve kendini geliÅŸtiren bir takÄ±ma sahibiz. Karabük maçÄ±nda da oyunumuzu geliÅŸtirdik. Sadece son paslarda biraz daha dikkatli ve isabetli olsak çok fazla ÅŸans bulabilirdik. Åžu anda elimde bulunan takÄ±mdan çok çok fazla memnun olduÄŸumu söyleyebilirim. EÄŸer bir transfer olursa memnun olurum ama olmasa da durumu idare edebilirim.

Bütün oyuncularÄ±m ile iliÅŸkilerimiz iyi. Lukas ile de iyi. Lukas'Ä±n ne düÅŸündüÄŸünü biliyorum. AklÄ± tamamen bizimle, transferi düÅŸünmüyor. Tamamen takÄ±ma motive. AyrÄ±ca transfer için sadece oyuncunun istemesi bile yeterli deÄŸil. Çok detaylarÄ±n tamamlanmasÄ± gerekiyor. Lukas'Ä±n bu dönemdeki tavrÄ± çok doÄŸru takdiri hakediyor.

Kampa giderken bütün takÄ±mla gitmek isterseniz. Ancak diÄŸer taraftan bazÄ± olaylar ve cezsalar sonucunda eksik gidebilirsiniz. Ben de kampta herkesin olmasÄ±nÄ± isterdim. Yasin ve Chedjou takÄ±mÄ± bilen ve tanÄ±yan oyunculaür. AramÄ±za katÄ±ldÄ±ktan sonra eksiklerini kapamalarÄ± kolay. "

"EREN'E ORTA YAPMALIYIZ"

"Eren çok kalite bir forvet, güvendiÄŸimiz bir forvet. Sezona çok iyi baÅŸladÄ± ama ufak tefek sakatlÄ±klarÄ± oldu bu yüzden düÅŸüÅŸ oldu. Taktiksel olarak Eren gibi oyuncu ile oynuyorsanÄ±z cezaalanÄ±na çok orta yapmak gerekiyor. Ama bizim oyuncular bire bir de iyi olan ve orta yapmayan oyuncular. Eren güvendiÄŸim bir isim çok kaliteli bir forvet."