Ersan GÃ¼lÃ¼m BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n antrenmanÄ±na katÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Atiker Konyaspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmana Ersan GÃ¼lÃ¼m de katÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ yedek ve altyapÄ± oyuncularÄ±ndan oluÅŸan kadroyla Ziraat Türkiye KupasÄ± eleme grubunun son maçÄ±nda Kayserispor ile oynarken, as futbolcular da Ümraniye'de A.Konyaspor maçÄ± için antrenman yaptÄ±.YardÄ±mcÄ± antrenör Åžeref Çiçek yönetiminde yapÄ±lan idmana yeni transfer Ersan Gülüm de katÄ±ldÄ±. Ersan takÄ±m ile beraber kondisyon hareketleri yaptÄ±ktan sonra bireysel antrenör eÅŸliÄŸinde çalÄ±ÅŸtÄ±.Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± bir bölümü temizlenenen sahada yapÄ±lan idman 1 saat sürdü.IsÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan 5'e 2 yapan futbolcular pas oyunu ve çift kale maç yaptÄ±.Oldukça çekiÅŸmeli geçen maçÄ± Quaresma'nÄ±n takÄ±mÄ± kazanÄ±rken maç sonu renkli görüntülere sahne oldu.

ERSAN GÜLÜM: TAKIMI BOZMAYA GEREK YOK

BeÅŸiktaÅŸ ile bugün 6 aylÄ±k kiralÄ±k sözleÅŸme imzalayan ve ilk idmanÄ±na çÄ±kan Ersan antrenman bitiminde basÄ±n mensuplarÄ± ile kÄ±sa bir sohbet yaptÄ±.BeÅŸiktaÅŸ'Ä± çok özlediÄŸini ve yeni stadÄ± çok merak ettiÄŸini söyleyen Ersan oynamak için can attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama takÄ±mÄ±n da çok iyi gittiÄŸini belirterek "takÄ±m çok iyi gidiyor, bozmaya gerek yok, hazÄ±r olduÄŸumda ne zaman görev verilirse oynarÄ±m" dedi.

Ersan Gülüm, "Çin'de ligler 2 ay önce bitmiÅŸti.Ama BeÅŸiktaÅŸ'a transferim gündeme geldiÄŸi andan itibaren hemen antrenmanlara baÅŸladÄ±m. Åžu an iyiyim ama maç kondisyonu kazanmam lazÄ±m, bu da bir kaç haftayÄ± bulur. Vodafone Arena StadÄ±'nÄ± çok merak ediyorum, oradaki atmosferi ve seyircinin önünde oynamayÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Hemen oynayacaÄŸÄ±m diye bir ÅŸey yok. Zaten takÄ±m da çok iyi gidiyor, bozmaya da gerek yok yani. Ben kendimi hazÄ±rlayayÄ±m hocamÄ±z görev verdiÄŸi an oynarÄ±m" diye konuÅŸtu.