FenerbahÃ§e taraftarÄ±ndan RÄ±dvan Dilmen'e sert tepki

FenerbahÃ§e-Galatasaray arasÄ±nda oynanan dev karÅŸÄ±laÅŸmada referandum iÃ§in Evet kampanyasÄ± baÅŸlatan RÄ±dav Dilmen'e sarÄ± lacivertli taraftarÄ±n tepkisi bÃ¼yÃ¼k oldu

Euroleague'de Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçÄ±nda taraftarlar RÄ±dvan Dilmen'in posterleri üzerine doÄŸum ve ölüm tarihlerini yazan afiÅŸleri kaldÄ±rdÄ±.Futbol Federasyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday olmayÄ± istediÄŸini daha önce açÄ±klayan RÄ±dvan Dilmen önceki gün paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoyla referandumda 'evet' oyu vereceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ ve kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.Kampanya sosyal medyada da çok sayÄ±da destek ve eleÅŸtiri almÄ±ÅŸtÄ±.