Evet kampanyasÄ±na destek veren Arda Turan o eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, Evet kampanyasÄ±na destek verdiÄŸi iÃ§in kendisine yapÄ±lan eleÅŸtirilere sosyal medya hesabÄ±ndan yanÄ±t verdi

Arda Turan'Ä±n Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

''Saat biraz geç biliyorum ama tam da ÅŸu anda söylemek istediÄŸim ÅŸeyler var. Geçenlerde yeni anayasa referandumu ile ilgili, kimseyi kÄ±rmadan, birey olma hakkÄ±mÄ± kullanarak, hür irademle fikrimi belirttim.

Demokrasinin temel ve gerekli ÅŸartlarÄ±ndan biridir; fikrini ifade etmek. Ä°ÅŸin teknik tarafÄ± siyasi bir tartÄ±ÅŸmadÄ±r; ben bu ülkenin bir vatandaÅŸÄ± olarak, sadece görüÅŸümü belirttim. Bu konu üzerinden, Atatürk ve vatan sevgimi hedef alan ithamlara maruz kaldÄ±m. Öncelikle söylemek isterim ki benim bu ülkeye ve Atatürk’e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargÄ±lamak, kimsenin haddi deÄŸildir.

Ben Atatürk ilkelerini ve inandÄ±ÄŸÄ±m doÄŸrularÄ±mÄ± hayatÄ±mÄ±n her saniyesinde uygulamaya çalÄ±ÅŸan biriyim. Onun bize armaÄŸan ettiÄŸi bayramlarÄ±n, dünyanÄ±n her tarafÄ±nda, onlarca coÄŸrafyada, onlarca dilde kutlanmasÄ±na ve hatÄ±rlanmasÄ±na vesile olmuÅŸ biriyim aynÄ± zamanda. Defalarca bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±, milyarlarÄ±n gözü önünde, Avrupa’nÄ±n ve dünyanÄ±n en büyük stadyumlarÄ±nda sÄ±rtÄ±mda gururla taÅŸÄ±dÄ±m. EleÅŸtiri hakkÄ±nÄ± kullanmak yerine bana hakaret eden, beni vatan hainliÄŸiyle suçlayanlara, üstteki bilgileri hatÄ±rlatmak isterim.

Ben 11 yaÅŸÄ±nda BayrampaÅŸa’dan çÄ±ktÄ±m. Ben hiçbir ÅŸeyi illa insanlar beni sevsin diye yapmadÄ±m. Ama ben hep çok sevdim; ülkemi, bayraÄŸÄ±mÄ±, takÄ±mÄ±mÄ±, insanlarÄ±, hayatÄ±. HayatÄ±m boyunca devletin herhangi bir kurumundan veya kiÅŸisinden ne tek bir ÅŸey istedim, ne de kendime menfaat saÄŸladÄ±m. Benim vicdanÄ±m rahat, özgür ve hürdür. Ä°nandÄ±ÄŸÄ±m doÄŸrularÄ± her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceÄŸim. Ben bu ülkenin her bireyini; annem gibi, babam gibi, kardeÅŸim gibi sevdim, sevmeye de devam edeceÄŸim. Her eleÅŸtiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayraÄŸÄ±ma olan aÅŸkÄ±ma yapÄ±lan hakarete tahammülüm yok. Bu hayat bana; benim gibi olmayanlarla, benim gibi düÅŸünmeyenlerle birlikte barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸamayÄ± öÄŸretti. Hepsinin baÅŸÄ±mÄ±n üzerinde yeri var. Bu ülke benim sevdam. Tekrar hatÄ±rlatmak istedim. Sevgiyle, saygÄ±yla ve de mutlulukla…''