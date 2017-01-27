Sabri SarÄ±oÄŸlu kararÄ±nÄ± verdi ABD'ye mi taÅŸÄ±nÄ±yor

GalatasaraylÄ± oyuncu Sabri SarÄ±oÄŸlu Amerika'dan ev almaya karar verdi.

YakÄ±n çevresine Amerika'ya hayran olduÄŸunu sürekli dile getiren YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu geçtiÄŸimiz hafta Kaliforniya'ya gitti.Los Angeles'dan ev arayÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlayan SarÄ±oÄŸlu'na oÄŸlu Sarp ve kardeÅŸi Yaprak eÅŸlik ediyor. Sabri SarÄ±oÄŸlu daha önce de 'ÅžiÅŸhane'den otel aldÄ±' haberleriyle gündeme gelmiÅŸti.

OTEL Ä°DDÄ°ASI

Bir­çok fut­bol­cu gi­bi sa­ha­lar­dan ka­zan­dÄ±­ÄŸÄ±­nÄ± ti­ca­re­te ya­tÄ±r­ma­ya ka­rar ve­ren Sa­rÄ±­oÄŸ­lu, bu­nun için de ke­se­nin aÄŸ­zÄ±­nÄ± so­nu­na ka­dar aç­tÄ±. Sa­rÄ±­oÄŸ­lu, ÅžiÅŸ­ha­ne­'de sa­tÄ±n ala­ca­ÄŸÄ± bi­na­yÄ± res­to­re edip ote­l­e dö­nüÅŸ­tü­re­cek. Bu­nun için de Sa­rÄ±­oÄŸ­lu­'nun ce­bin­den 2.5 mil­yon Eu­ro ya­ni yak­la­ÅŸÄ±k 8 mil­yon li­ra­ çÄ±­ka­cak. Önü­müz­de­ki yÄ±l fa­ali­ye­te ge­çi­re­ce­ÄŸi ote­lin adÄ±­nÄ±n 'Re­iz Ote­l' ola­ca­ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

EÅžÄ°NE LAMBORGHINI ALMIÅžTI

Sabri SarÄ±oÄŸlu, eÅŸi YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu'na aldÄ±ÄŸÄ± Lamborghini ile de uzun süre gündemde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Tecrübeli futbolcu, 2.5 milyon TL ödediÄŸi spor otomobili daha sonra tepkiler üzerine satÄ±p, 565 bin TL deÄŸerinde Porsche Cayenne almÄ±ÅŸtÄ±.