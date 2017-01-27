Sabri SarÄ±oÄŸlu kararÄ±nÄ± verdi ABD'ye mi taÅŸÄ±nÄ±yor

GalatasaraylÄ± oyuncu Sabri SarÄ±oÄŸlu Amerika'dan ev almaya karar verdi.
YakÄ±n çevresine Amerika'ya hayran olduÄŸunu sürekli dile getiren YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu geçtiÄŸimiz hafta Kaliforniya'ya gitti.Los Angeles'dan ev arayÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlayan SarÄ±oÄŸlu'na oÄŸlu Sarp ve kardeÅŸi Yaprak eÅŸlik ediyor. Sabri SarÄ±oÄŸlu daha önce de 'ÅžiÅŸhane'den otel aldÄ±' haberleriyle gündeme gelmiÅŸti.
OTEL Ä°DDÄ°ASI
Birçok futbolcu gibi sahalardan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ticarete yatÄ±rmaya karar veren SarÄ±oÄŸlu, bunun için de kesenin aÄŸzÄ±nÄ± sonuna kadar açtÄ±. SarÄ±oÄŸlu, ÅžiÅŸhane'de satÄ±n alacaÄŸÄ± binayÄ± restore edip otele dönüÅŸtürecek. Bunun için de SarÄ±oÄŸlu'nun cebinden 2.5 milyon Euro yani yaklaÅŸÄ±k 8 milyon lira çÄ±kacak. Önümüzdeki yÄ±l faaliyete geçireceÄŸi otelin adÄ±nÄ±n 'Reiz Otel' olacaÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.
EÅžÄ°NE LAMBORGHINI ALMIÅžTI
Sabri SarÄ±oÄŸlu, eÅŸi YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu'na aldÄ±ÄŸÄ± Lamborghini ile de uzun süre gündemde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Tecrübeli futbolcu, 2.5 milyon TL ödediÄŸi spor otomobili daha sonra tepkiler üzerine satÄ±p, 565 bin TL deÄŸerinde Porsche Cayenne almÄ±ÅŸtÄ±.