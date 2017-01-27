Ana Sayfa | SPOR 27/01/2017 10:39

FenerbahÃ§e taraftarlarÄ± RÄ±dvan Dilmen'in referandum oyuna bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi


Eski oyuncu RÄ±dvan Dilmen'in referandumda "evet" oyu vermesini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§eli taraftarlar bu duruma tepki gÃ¶stermek iÃ§in Dilmen'in Ã¶lÃ¼m afiÅŸini bastÄ±rarak "Sen bizim iÃ§in Ã¶ldÃ¼n" dediler.

THY Euroleague 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe seyircisi karÅŸÄ±sÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'Ä± 85-80 maÄŸlup etti. Tribünler tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m dolarken, bir grup Fenerbahçe taraftarÄ±, referandumda 'evet' oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan RÄ±dvan Dilmen'e tepkiliydi. BaÅŸkanlÄ±k sistemine evet diyeceÄŸini duyuran RÄ±dvan Dilmen için ölüm afiÅŸi bastÄ±ran taraftarlar doÄŸum tarihinin yanÄ±na 2017'yi ekleyerek 'Sen bizim için öldün' mesajÄ±nÄ± verdi.

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FenerbahÃ§e taraftarÄ±ndan RÄ±dvan Dilmen'e sert tepki

FenerbahÃ§e-Galatasaray arasÄ±nda oynanan dev karÅŸÄ±laÅŸmada referandum iÃ§in Evet kampanyasÄ± baÅŸlatan RÄ±dav Dilmen'e sarÄ± lacivertli taraftarÄ±n tepkisi bÃ¼yÃ¼k oldu