TFF'den krizlere yol aÃ§an prim konusunda tarihi karar

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, Milli takÄ±m oyuncularÄ±na maÃ§ baÅŸÄ±na prim vermesi uygulamasÄ±nÄ± kaldÄ±rmayÄ± panlÄ±yor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli TakÄ±m'da sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸmalara ve krizlere yol açan prim konusunda yeni bir karar alacak. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n bütçesini baÄŸlayan TFF Yönetim Kurulu, A Milli TakÄ±m oyuncularÄ±na maç baÅŸÄ± prim verilmesi uygulamasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p ve yeni bir sisteme geçme kararÄ±na vardÄ±. Üzerinde mutabÄ±k kalÄ±nan bu sisteme göre, futbolculara 'kazanÄ±lan puan ya da maçlara göre prim' uygulamasÄ± tamamen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

YENi DÖNEM

Sürekli sorun yaratan mevcut uygulama yerine, futbolculara, hedefe ulaÅŸmalarÄ± halinde FIFA ya da UEFA'dan TFF'ye gelecek primden yüzde verilecek. Bu oranÄ±n yüzde 30-50 arasÄ±nda olmasÄ± düÅŸünülüyor.Yani, milliler Dünya KupasÄ± ya da Avrupa ÅžampiyonasÄ± finallerine gitme hakkÄ± elde ederse, bu oranlar üzerinden prime hak kazanabilecek.

KRÄ°Z PATLAK VERMÄ°ÅžTÄ°

GeçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n en çok konuÅŸulan olaylarÄ±ndan biri A Milli Futbol TakÄ±m'da yaÅŸanan prim krizi olmuÅŸtu. 2016 Avrupa ÅžampiyonasÄ± elemelerinde forma giyen bazÄ± oyunculara prim verilmediÄŸi iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile A Milli TakÄ±m KaptanÄ± Arda Turan'Ä±n arasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Terim, Arda'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Selçuk Ä°nan ve Burak YÄ±lmaz'Ä± bir süre kadroya almamÄ±ÅŸtÄ±.