OsmanlÄ±spor'un kadrosuna dahil ettiÄŸi Luiz Carlos dalga konusu oldu

OsmanlÄ±spor'un 2,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± Luis Carlos, 31 yaÅŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle gÃ¼lÃ¼nÃ§ karÅŸÄ±landÄ±.

Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye KupasÄ± olmak üzere üç kulvarda mücadele eden OsmanlÄ±spor, 31 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± futbolcu Luiz Carlos'u kadrosuna kattÄ±.Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, son olarak BirleÅŸik Arap Emirlikleri takÄ±mlarÄ±ndan El Ehli'nin formasÄ±nÄ± giyen Luiz Carlos ile 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 2,5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalandÄ±.BrezilyalÄ± futbolcu, kariyerinde sÄ±rasÄ±yla Freamunde, Paços Ferreira, Braga ve El Ehli takÄ±mlarÄ±nda oynadÄ±.