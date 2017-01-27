Ana Sayfa | SPOR 27/01/2017 13:40

Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'ye dev tazminat davasÄ±


Trabzonspor'lu oyuncu Mehmet Ekici'nin verdiÄŸi rÃ¶portajda kullandÄ±ÄŸÄ± cÃ¼mlelerden dolayÄ± yÃ¶netim tarafÄ±ndan dava aÃ§Ä±larak, 500 bin TL para cezasÄ± Ã¶demesi istendi.

Trabzonspor'da Mehmet Ekici krizi günden güne büyümeye devam ediyor.Bursaspor maçÄ± öncesi süresiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan yÄ±ldÄ±z futbolcuya, bu kez de 500 bin TL para cezasÄ± verildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

GAZETEYE RÖPORTAJ VERDÄ° Ä°DDÄ°ASI

Fanatik'in haberine göre; cezaya sebep olarak, Mehmet Ekici'nin bir gazeteciye demeç vermesi ve bu durumun Trabonzspor'un itibarÄ±nÄ± zedelemesi olarak gösterildi.Ancak 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun herhangi bir gazete veya televizyona konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ekici'nin yakÄ±n çevresine, ortaya çÄ±kan bu durumdan son derece rahatsÄ±z olduÄŸunu ve verilen bu cezaya itiraz edeceÄŸini belirtti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


OsmanlÄ±spor'un kadrosuna dahil ettiÄŸi Luiz Carlos dalga konusu oldu

OsmanlÄ±spor'un 2,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± Luis Carlos, 31 yaÅŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle gÃ¼lÃ¼nÃ§ karÅŸÄ±landÄ±.


TFF'den krizlere yol aÃ§an prim konusunda tarihi karar

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, Milli takÄ±m oyuncularÄ±na maÃ§ baÅŸÄ±na prim vermesi uygulamasÄ±nÄ± kaldÄ±rmayÄ± panlÄ±yor.


FenerbahÃ§e taraftarlarÄ± RÄ±dvan Dilmen'in referandum oyuna bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

Eski oyuncu RÄ±dvan Dilmen'in referandumda "evet" oyu vermesini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§eli taraftarlar bu duruma tepki gÃ¶stermek iÃ§in Dilmen'in Ã¶lÃ¼m afiÅŸini bastÄ±rarak "Sen bizim iÃ§in Ã¶ldÃ¼n" dediler.