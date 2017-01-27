Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'ye dev tazminat davasÄ±

Trabzonspor'lu oyuncu Mehmet Ekici'nin verdiÄŸi rÃ¶portajda kullandÄ±ÄŸÄ± cÃ¼mlelerden dolayÄ± yÃ¶netim tarafÄ±ndan dava aÃ§Ä±larak, 500 bin TL para cezasÄ± Ã¶demesi istendi.

Trabzonspor'da Mehmet Ekici krizi günden güne büyümeye devam ediyor.Bursaspor maçÄ± öncesi süresiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan yÄ±ldÄ±z futbolcuya, bu kez de 500 bin TL para cezasÄ± verildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

GAZETEYE RÖPORTAJ VERDÄ° Ä°DDÄ°ASI

Fanatik'in haberine göre; cezaya sebep olarak, Mehmet Ekici'nin bir gazeteciye demeç vermesi ve bu durumun Trabonzspor'un itibarÄ±nÄ± zedelemesi olarak gösterildi.Ancak 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun herhangi bir gazete veya televizyona konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ekici'nin yakÄ±n çevresine, ortaya çÄ±kan bu durumdan son derece rahatsÄ±z olduÄŸunu ve verilen bu cezaya itiraz edeceÄŸini belirtti.