Ana Sayfa | SPOR 27/01/2017 17:47

BeÅŸiktaÅŸ'a yÄ±ldÄ±z futbolcudan kÃ¶tÃ¼ haber

Atiba

BeÅŸiktaÅŸ'ta Atiker Konyaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi baÅŸarÄ±lÄ± orta saha oyuncusu Atiba sakatlÄ±k geÃ§irdi

Spor Toto Süper Lig'deki Atiker Konyaspor maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdüren BeÅŸiktaÅŸ'ta KanadalÄ± oyuncu Atiba Hutchinson sakatlandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Kulübünün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n sabahki antrenmanÄ±nda sakatlanan Hutchinson'Ä±n, gerçekleÅŸtirilen muayenesi ve MR'Ä± sonrasÄ± sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiÄŸi belirtildi.Öte yandan, Kayserispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye KupasÄ± grup maçÄ±nda sakatlanan Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nun ise saÄŸ uyluk ön adalesinde (Rectus femoris) tip 3 A (Grade 1) yÄ±rtÄ±k belirlendiÄŸi kaydedildi.Her iki oyuncunun da tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. 

 
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