Galatasaray Akhisar Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Galatasaray evinde Akhisar Belediyespor'u aÄŸÄ±rlayacak

GeçtiÄŸimiz hafta Karabük deplasmanÄ±nda yÄ±kÄ±lan ve ÅŸampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray yarÄ±n akÅŸam taraftarÄ± önünde Manisa ekibi Akhisar Belediyespor ile karÅŸÄ±laÅŸak. Puan kaybÄ±na tahammülü olmayan cimbom rakibini devirerek zirve inadÄ±nÄ± sürdürmek istiyor. Son iki maçÄ±nda 1 toplayabilen Tolunay Kafkas'Ä±n öÄŸrencileri ise arenada sürpriz peÅŸinde.Ä°ki ekip arasÄ±nda oynanacak mücadeleyi, Ali PalabÄ±yÄ±k yönetecek. PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±, Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak.

Galatasaray-Akhisar maçÄ± ne zaman?

28 Ocak Cumartesi (YarÄ±n akÅŸam)

Galatasaray-Akhisar maçÄ± saat kaçta?

TT Arena'da oynanacak maç saat 19.00'da baÅŸlayacak.