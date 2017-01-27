Ana Sayfa | SPOR 27/01/2017 18:20

Galatasaray Akhisar Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Galatasaray Akhisar Belediyespor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Galatasaray evinde Akhisar Belediyespor'u aÄŸÄ±rlayacak

GeçtiÄŸimiz hafta Karabük deplasmanÄ±nda yÄ±kÄ±lan ve ÅŸampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray yarÄ±n akÅŸam taraftarÄ± önünde Manisa ekibi Akhisar Belediyespor ile karÅŸÄ±laÅŸak. Puan kaybÄ±na tahammülü olmayan cimbom rakibini devirerek zirve inadÄ±nÄ± sürdürmek istiyor. Son iki maçÄ±nda 1 toplayabilen Tolunay Kafkas'Ä±n öÄŸrencileri ise arenada sürpriz peÅŸinde.Ä°ki ekip arasÄ±nda oynanacak mücadeleyi, Ali PalabÄ±yÄ±k yönetecek. PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±, Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. 

Galatasaray-Akhisar maçÄ± ne zaman?

28 Ocak Cumartesi (YarÄ±n akÅŸam)

Galatasaray-Akhisar maçÄ± saat kaçta?

TT Arena'da oynanacak maç saat 19.00'da baÅŸlayacak.

 

 
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