Hakan Ãœnsal referandum iÃ§in bakÄ±n ne dedi

GalatasaraylÄ± eski futbolcu Hakan Ãœnsal, Nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± beklenen referandumda kullanacaÄŸÄ± oyu aÃ§Ä±kladÄ±

Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Hakan Ünsal, sosyal medya hesabÄ±ndan referandumda kullacaÄŸÄ±nÄ± oyu duyurdu.Twitter hesabÄ± üzerinden bir video yayÄ±mlayan Hakan Ünsal, baÅŸkanlÄ±k sistemi için 'evet' dedi. Ünsal, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Yeni ve büyük Türkiye'nin kuruluÅŸuna ÅŸahitlik ettiÄŸimiz bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan bu deÄŸiÅŸiklikler için ben de 'varÄ±m' diyorum. Büyük devlet olmak için 'evet' diyorum. Büyük millet olmak için 'evet' diyorum. Ama en önemlisi devlet ve millet olarak hak ettiÄŸimiz güzel ÅŸeyler için 'evet' diyorum. Sevgili Alpay Özalan hocam sen de var mÄ±sÄ±n?" ifadelerine yer verdi.