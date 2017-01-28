FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lan o futbolcu en iyi ota saha seÃ§ildi

Flamengo'da oynayan Diego Ribas, Brezilya Ligi'nin bu sezonunda "en iyi orta saha" seÃ§ildi.

Fenerbahçe'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Flamengo'da önemli bir performans sergileyen ve uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan Brezilya Milli TakÄ±mÄ±'na da seçilen Diego Ribas ikinci baharÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.Sona eren Brezilya Ligi'nde sezonun en iyi orta sahasÄ± seçilen Diego Ribas önemli bir baÅŸarÄ± daha elde etti. SarÄ± laciertlilerde beklentileri karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ± için gönderilen ve bedelsiz geldiÄŸi Flamengo'da tekrar eski günlerine geri dönen futbolcu, Globo Esporte'ye verdiÄŸi kÄ±sa demeçte "Kendimi çok iyi hissediyorum. Flamengo kariyerimin en iyi kararlarÄ±ndan bir tanesi oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

EN Ä°YÄ° ORTA SAHA SEÇÄ°LDÄ°

Öte yandan Diego Ribas'Ä±n Brezilya'da ligin en iyi orta sahasÄ± seçilmesi Fenerbahçeli taraftarlar arasÄ±nda tepkilere neden oldu. Bunun sebebi ise uzun süredir 10 numara arayan sarÄ± lacivertli yönetimin henüz bu transferi gerçekleÅŸtirememesi...