Vodafone Arena TFF 1. Lig'e kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor

Malatya Ä°nÃ¶nÃ¼ StadÄ±'nÄ±n bozuk zemini nedeniyle TFF 1. Lig maÃ§larÄ±nÄ± Vodafone Arena'da yapmak istediklerini belirten Evkur Yeni Malatyaspor iÃ§ saha mÃ¼sabakalarÄ± iÃ§in BeÅŸiktaÅŸ ile protokol imzalamaya karar verdi.

Åžampiyonluk yolunda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n en önemli kozlarÄ±ndan biri olan Vodafone Arena, bir baÅŸka ÅŸampiyonluk adayÄ± Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak. Malatya Ä°nönü StadÄ±'nÄ±n bozuk zemini nedeniyle, TFF 1. Lig'in 20. haftasÄ±ndaki Denizlispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± Vodafone Arena'da oynamak için BeÅŸiktaÅŸ ve Denizlispor ile anlaÅŸmaya varan SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu giriÅŸimi daha da ileriye taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±.

Ä°Ç SAHA MÜSABAKALARI VODAFONE ARENA'DA

Uzun zamandÄ±r iç saha maçlarÄ±nÄ± baÅŸka stadyumda oynamak için uÄŸraÅŸ veren Yeni Malatyaspor, sezonun geriye kalan tüm iç saha müsabakalarÄ±nÄ± Vodafone Arena'da oynamak için BeÅŸiktaÅŸ yönetimini ikna etmeyi baÅŸardÄ±. KÄ±sa süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli baÅŸvurularÄ± yapacak olan Yeni Malatyaspor, onay çÄ±kmasÄ± halinde BeÅŸiktaÅŸ'la protokol yapÄ±p anlaÅŸmayÄ± resmen duyuracak.