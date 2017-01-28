FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m Fatih Terim'e Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

Fatih Terim ile kiÅŸisel sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olmayan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÃ¼ksek Divan Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nda aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "Fatih Terim ile kiÅŸisel bir sÄ±kÄ±ntÄ±m yok fakat ya milli takÄ±m teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ya da futbol direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bÄ±raksÄ±n, ikisi olmaz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Yüksek Divan Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan SarÄ±-lacivertli kulübün baÅŸkanÄ±, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e de çaÄŸrÄ±da bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Fatih Terim'in ÅŸahsÄ±yla ilgili herhangi bir problemim yoktu ama bu görevden ayrÄ±lmalÄ±dÄ±r. Tek bir görevin baÅŸÄ±nda olmalÄ±dÄ±r. Ya milli takÄ±m teknik direktörlüÄŸünü ya da futbol direktörlüÄŸünü bÄ±raksÄ±n. Ä°kisi aynÄ± anda olmaz. Terim'in aldÄ±ÄŸÄ± para bizi ilgilendirmez. Fakat Avrupa'daki gibi 5-10 yÄ±llÄ±k planlamalar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ben, bizim Müjdat Yetkiner'den rapor istedim. Åžu anda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z olduÄŸunu buradan söylüyorum. Rezerv takÄ±mlar kurulmalÄ±." diye konuÅŸtu.