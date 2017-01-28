Ana Sayfa | SPOR 28/01/2017 17:19

Denizlispor Adana Demirspor maÃ§ sonucu 1-1


Denizlispor'un konuk ettiÄŸi Adana Demirspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± berabere bitti.

Denizlispor, TFF 1. Lig’in 19. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum, Serdar AkkoçoÄŸlu

Denizlispor: Asil Kaan, Alperen, Taha Can, Ziya, Yasin, Kappel, Burak, AnÄ±l (BarÄ±ÅŸ dk. 64), Sankoh, Güvenç, Kerem Can

Adana Demirspor: Emrullah, Göksu, Servan, Mehmet (Grbic dk. 59), Franck Pote, Sercan, De Souza, OÄŸuzhan, Raspopovic, Berkay, Serkan

Goller: Kappel (dk. 48) (Denizlispor), Grbic (dk. 71) (Adana Demirspor)

SarÄ± Kartlar: Mehmet, Göksu, Serdar (Adana Demirspor)

 

KARÅžILAÅžMANIN ÖNEMLÄ° ANLARI

33. dakikada sol kanattan Kerem Can’Ä±n ortasÄ±nda müsait pozisyondaki Kappel’in kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Berkay’Ä±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Pote çok iyi yükseldi. Kaleci Asil topu güçlükle çeldi.

44. dakikada sol kanattan ceza sahasÄ±na giren Yasin’in vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kalecide kaldÄ±.

GOOOOL! 48. dakikada Burak’Ä±n uzun pasÄ±nda saÄŸ kanattan hÄ±zla ceza sahasÄ±na giren Kappel düzgün bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸtu. 1-0

66. dakikada Grbic’in gönderdiÄŸi uzun pasta topla buluÅŸan Sercan sol çaprazdan sert vuruÅŸunda kaleci Asil meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol etti.

68. dakikada Berkay pasÄ±nda ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Servan’Ä±n vuruÅŸunda kaleci Asil kornere çeldi.

GOOOOL! 71. dakikada sol kanattan Serkan’Ä±n ortasÄ±nda arka direkte topla buluÅŸan Grbic’in vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti. 1-1

Etiketler  adana demirspor denizlispor

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