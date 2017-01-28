Denizlispor Adana Demirspor maÃ§ sonucu 1-1

Denizlispor'un konuk ettiÄŸi Adana Demirspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± berabere bitti.
Denizlispor, TFF 1. Lig’in 19. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum, Serdar AkkoçoÄŸlu
Denizlispor: Asil Kaan, Alperen, Taha Can, Ziya, Yasin, Kappel, Burak, AnÄ±l (BarÄ±ÅŸ dk. 64), Sankoh, Güvenç, Kerem Can
Adana Demirspor: Emrullah, Göksu, Servan, Mehmet (Grbic dk. 59), Franck Pote, Sercan, De Souza, OÄŸuzhan, Raspopovic, Berkay, Serkan
Goller: Kappel (dk. 48) (Denizlispor), Grbic (dk. 71) (Adana Demirspor)
SarÄ± Kartlar: Mehmet, Göksu, Serdar (Adana Demirspor)
KARÅžILAÅžMANIN ÖNEMLÄ° ANLARI
33. dakikada sol kanattan Kerem Can’Ä±n ortasÄ±nda müsait pozisyondaki Kappel’in kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Berkay’Ä±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Pote çok iyi yükseldi. Kaleci Asil topu güçlükle çeldi.
44. dakikada sol kanattan ceza sahasÄ±na giren Yasin’in vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kalecide kaldÄ±.
GOOOOL! 48. dakikada Burak’Ä±n uzun pasÄ±nda saÄŸ kanattan hÄ±zla ceza sahasÄ±na giren Kappel düzgün bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸtu. 1-0
66. dakikada Grbic’in gönderdiÄŸi uzun pasta topla buluÅŸan Sercan sol çaprazdan sert vuruÅŸunda kaleci Asil meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol etti.
68. dakikada Berkay pasÄ±nda ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Servan’Ä±n vuruÅŸunda kaleci Asil kornere çeldi.
GOOOOL! 71. dakikada sol kanattan Serkan’Ä±n ortasÄ±nda arka direkte topla buluÅŸan Grbic’in vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti. 1-1
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