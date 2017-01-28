Denizlispor Adana Demirspor maÃ§ sonucu 1-1

Fatih Terim ile kiÅŸisel sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olmayan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÃ¼ksek Divan Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nda aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "Fatih Terim ile kiÅŸisel bir sÄ±kÄ±ntÄ±m yok fakat ya milli takÄ±m teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ya da futbol direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bÄ±raksÄ±n, ikisi olmaz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.